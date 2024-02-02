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Çorum'un Alaca ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulması için bakanlık onayı alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Çorum'un Alaca ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulması için bakanlık onayı alındı

Çorum\'un Alaca ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulması için bakanlık onayı alındı

Alaca ilçesine 5 dönüm alanın Organize Sanayi Bölgesi olarak kullanılması için yapılan çalışmalar sonucunda bakanlık onayı alındı. Alaca Belediye Başkanı, OSB'nin ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

02.02.2024 19:18  Güncelleme: 19:22
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Çorum'un Alaca ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulması için bakanlık onayı alındı.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca-Çorum- Yozgat karayolu güzergahında ilçe merkezine 3,5 kilometre uzaklıkta Boğaziçi ve Çal Köyü sınırlarında 5 dönüm alanın Alaca Organize Sanayi Bölgesi olması için yapılan çalışmalar sonucunda bakanlık onayının tamamlandığını ifade etti.

OSB'nin ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Şaltu, "Alaca ilçesinde; müteşebbislerin ihtiyaç duyduğu fiziksel ve teknolojik altyapısı tamamlanmış büyük alanı üretim parselleri oluşturmak, yerli ve milli sanayi tesisleri yanında tarıma dayalı sanayiyi geliştiren tesislerin kurulması, üretim için gerekli tüm giderlerin daha az maliyetle sürekli ve güvenli olarak arzının sağlanması, üretim sonrası oluşan ürünlerin güvenli bir şekilde depolanması, hammadde ve enerji israfının önlenmesi, sevkiyat ve üretimden kaynaklanan atıkların sürekli, kontrollü ve çevreye duyarlı olarak uzaklaştırılmasının sağlanarak üretimde sürekliliğin sağlanması, işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması ve katma değeri yüksek, son teknoloji tesisler kurarak Alaca ilçesine, çevre ilçelere ve Çorum iline katkı sağlanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına karar verildi" dedi.

Son olarak Başkan Şaltu, devam eden süreçte OSB'nin tüzel kişilik çalışmasının yapılacağını belirterek, bu çalışmada destek veren başta Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür'e, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin'e, Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür'e, Esnaf Odaları Başkanı İsmail Ataç'a teşekkür ettiğini dile getirdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çorum'un Alaca ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulması için bakanlık onayı alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulması için bakanlık onayı alındı - Son Dakika
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