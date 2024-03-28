Çorum Valisi, Sanayicilerin İhtiyaçları İçin Çaba Gösterecek

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sanayicilerin ihtiyacı duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.
Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Vali Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında "mesleki ve teknik eğitimdeki yeni gelişmeler, planlamalar" ele alındı. Ayrıca yeni düzenlemeler çerçevesinde bu alanda Çorum'daki mevcut durum ve planlamlar görüşüldü.
Toplantıda, mesleki Eğitimin mevcut durumu, gelecekte uygulanması planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürü Ali Karagöz, mesleki eğitimde eğitime nitelikli erişimin, tanıtım ve yönlendirmenin, farkındalık arttırma çalışmalarının ve nitelikli istihdamın önemli olduğunu belirterek, sektör içi okul, sektöre entegre okul, bölge okulu ve ihtisas okulu modelleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Karagöz, Çorum özelinde sanayicilerin talepleri doğrultusunda bu modellerden bir veya bir kaçının uygulanabileceğini kaydetti.
Çorum'un büyük bir sanayi altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Vali Zülkif Dağlı da sanayicinin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için her türlü çabayı sarf edeceklerini belirtti. Mesleki Eğitimde işbirliklerinin önemine değinen Vali Dağlı, Çorumlu sanayicilerimiz ile Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturacaklarını açıkladı.
Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat Güşlen, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Levent Tuzcu, Çorum OSB Müdürü Özgür Özden Yalçın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep GÜR ve diğer ilgili kurumlar katıldı. - ÇORUM
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Ayrıca, küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık ve kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin 2030 yılından sonra su fakiri olan ülkeler arasında yer alabileceğini belirtti. Fındık, su kaynaklarının azalacağı, yağışların azalıp sıcaklıkların artmasıyla su stresi yaşayan bir ülke haline gelebileceğimizi ifade etti. Bu nedenle su verimliliği seferberliği başlatıldığını ve 114 eylem belirlendiğini söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan tatil bölgelerinden şehir merkezine akın eden turistler, Perşembe Pazarı esnafının yüzünü güldürdü. Sezon başlamadan yaşanan turist hareketliliği sezonun iyi geçeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.
İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, ilçedeki üreticileri çeşitli hastalıklara karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Efe, kök boğaz hastalıkları, pas ve septoria hastalıkları ile böcek, yaprak biti zararı ve fare tespit edildiğini belirtti. Verim kaybı ve arazi bozulması riskine dikkat çeken Efe, çiftçilere arazilerini kontrol etmeleri ve hızla uygulama yapmaları çağrısında bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Ekipler, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan araçlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmesi için denetimlerini sürdürecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Denetimlerde resmi evraklar, oturma düzeni ve kart okuma cihazları kontrol edildi. Uygunsuz araçlara cezai işlem uygulandı ve denetimler devam edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'da 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, kadınların üretim hayatının merkezinde yer aldığını ve bu projenin kadın çiftçilere destek sağlayacağını belirtti. Kadın üreticiler ise süt sağımını elle yapmanın zaman kaybına neden olduğunu ifade ederek, artık daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapacaklarını dile getirdi.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yem bitkisi ekiliş alanlarının artırılması projesi kapsamında üreticilere 24 bin 200 kilogram adi fiğ tohumu ve 4 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıttı. Dağıtım törenine Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin katıldı. Göktekin, yonca ve adi fiğ tohumunun hayvan beslenmesi için önemli olduğunu belirterek, projenin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, 20 ton olarak Rusya'ya ihraç edildi. Yerli tohumların Rusya'da yayılması beklenirken, gelecek yıl için 120 tonluk bir transfer anlaşması yapıldı.
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