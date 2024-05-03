Çorum Valisi ve Çorum OSB heyeti ASO 1. OSB\'ye teknik gezi düzenledi

Ekonomi

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Çorum Organize Sanayi (OSB) Müteşebbis heyeti ASO 1. OSB'ye teknik gezi düzenledi.

Gezi çerçevesinde bölgedeki eğitim faaliyetleri incelenirken ve eğitim kurumları ziyaret edilerek değerlendirmeler yapıldı. Çorum heyeti, ASO 1. OSB Başkan Vekili Namık Kodaman, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ve Müdür Yardımcısı Kamil Sunal tarafından karşılandı.

Heyetler arası yapılan toplantıda ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek tarafından bölgenin sektörel bilgileri, istihdam durumu ve eğitim faaliyetleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, bölgedeki sanayi tesislerinin ve eğitim kurumlarının iş birliği ve koordinasyonunun önemi vurgulandı. Ayrıca, bölgede yürütülen eğitim programları ve nitelikli işgücü eğitim faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Toplantıda, ASO 1. OSB'nin Çorum OSB'de sanayi ve eğitim kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmeye yönelik atılacak adımlar da ele alındı.

Toplantı sonrasında Vali Dağlı ve beraberindeki heyet tarafından, üretim ve hizmet sektörünün nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş olan Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM), işletmelerin israflarını ortadan kaldırmak ve verimliliklerini artırmak için yalın üretim tekniklerinin öğretildiği Model Fabrika, Nitelikli Mühendislik Adayı yetiştiren ASO Teknik Koleji ve ASO 1.OSB'de çalışanların çocukları için açılan Anaokulu'nu gezdi. Programda bölgedeki işletmeleri ve eğitim kurumlarını yakından gözlemleyen Vali Dağlı, sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Modern sanayi ortamının en doğru örneklerinden biri olan Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne yapmış oldukları bu ziyaretin Çorum OSB'de yapılacak olan çalışmalara ışık tutması açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Vali Dağlı, ev sahipliğinden dolayı ASO 1. OSB Başkan Vekili Namık Kodaman'a teşekkür etti.

Ziyarette Çorum Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın da hazır bulundu. - ÇORUM