CREA'ya göre petrol şoku ABD'nin yakıt faturasına 160 milyar dolar ekledi - Son Dakika
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CREA'ya göre petrol şoku ABD'nin yakıt faturasına 160 milyar dolar ekledi

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CREA'nın analizine göre İran'a yönelik saldırıların ardından akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş dünya genelinde 468 milyar dolarlık ek maliyet getirdi. Bu maliyetin 160 milyar doları Hürmüz şokundan en fazla etkilenen ABD'ye yansıdı, ülkede kişi başı ek maliyet 471 doları buldu.

NEW Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) analizi, Hürmüz Boğazı kaynaklı küresel petrol şokunun ABD'yi yakıt maliyetlerindeki artıştan en fazla etkilenen ülke haline getirdiğini ortaya koydu.

CREA, İran'daki savaşın dünya genelinde akaryakıt maliyetlerine etkisine ilişkin analizini yayımladı.

Analizde, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana benzin ve dizel fiyatlarındaki yükselişin dünya genelinde tüketicilere 468 milyar dolarlık ek maliyet getirdiği belirtildi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı kaynaklı küresel petrol şokundan diğer tüm ülkelerden daha fazla etkilendiği vurgulanan analizde, krizin ülkenin yakıt faturasına 160 milyar dolar eklediği, bunun da toplam küresel maliyetin üçte birine denk geldiği kaydedildi.

Analizde, ABD'nin ardından 54 milyar dolar ile Çin'in ikinci sırada, Kanada'nın da 17 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

ABD'de kişi başı ek maliyet 471 dolar

Artan akaryakıt fiyatlarının dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de kişi başına 471 dolarlık ek maliyete yol açtığına işaret edilen analizde, bunun 60 dolar olan küresel ortalamanın yaklaşık 8 katı olduğu ifade edildi.

Analizde, ABD'den sonra kişi başına en yüksek ek maliyetin 422 dolarla Kanada'da ve 386 dolarla Avustralya'da görüldüğü aktarıldı.

ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki artışın diğer piyasa ekonomileriyle benzer seviyelerde gerçekleştiğine işaret edilen analizde, "Ancak ABD, kişi başına daha fazla yakıt tüketmesi ve petrole bağımlılığını azaltma konusunda nispeten çok az ilerleme kaydetmiş olması nedeniyle farklılaşıyor." ifadesi kullanıldı.

Benzinli araç sürücüleri daha fazla etkilendi

Analizde, ABD'de benzinli araç kullanan tipik bir sürücünün mart ayından bu yana yakıta ortalama 440 dolar daha fazla harcama yaptığı, elektrikli araç kullanıcılarının şarj maliyetindeki artışın ise 17 dolarla sınırlı kaldığı belirtildi.

ABD'de elektrikli araçların yeni otomobil satışlarındaki payının 2026'nın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3 puan azalarak yüzde 7,3'e gerilediği aktarılan analizde, bu oranın Çin'de yüzde 57, Avrupa Birliği'nde yüzde 32 ve Norveç'te yüzde 98 olduğu kaydedildi.

Analizde, 2023'ten bu yana yakıt tüketimini azaltan ülkelerin maliyet artışlarını sınırlandırabildiği, azalan tüketim sayesinde Çin'in yaklaşık 10,8 milyar dolar, Almanya'nın 3,7 milyar dolar tasarruf sağladığı ifade edildi. Analizde, ABD'de sağlanan tasarruf tutarının 5,7 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıEkonomiDünyaİranSon Dakika

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