ÇTB'nin yeni yönetimi TOBB'u ziyaret etti, Hisarcıklıoğlu'na destek mesajı iletti - Son Dakika
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ÇTB'nin yeni yönetimi TOBB'u ziyaret etti, Hisarcıklıoğlu'na destek mesajı iletti

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ÇTB\'nin yeni yönetimi TOBB\'u ziyaret etti, Hisarcıklıoğlu\'na destek mesajı iletti
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ÇTB Başkanı Selim Yılmaz ve yeni yönetimi, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek güçlü iş birliğine önem verdiklerini belirtti. Görüşmede Çarşamba'nın tarıma dayalı ticaret potansiyeli ele alındı; Yılmaz, Hisarcıklıoğlu'na desteklerini ifade etti.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na yaptığı ziyarette, TOBB ile güçlü iletişim ve işbirliğine önem verdiklerini söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve beraberindeki yeni yönetim kurulu ile meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından çalışmalarına başlayan Çarşamba Ticaret Borsası'nın yeni yönetimi, kurumsal ziyaretleri kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni ziyaret ederek TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, Çarşamba Ticaret Borsası'nın yeni dönem yönetim yapısı hakkında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na bilgi verildi. Çarşamba'nın ekonomik ve ticari potansiyeli, tarım ve tarıma dayalı ticaretin gelişimi, bölge ekonomisinin güçlendirilmesi ve üyelerin beklentileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca, oda ve borsaların Türkiye ekonomisindeki rolü, ortak çalışma kültürü ve kurumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

Başkan Selim Yılmaz, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirilen görüşmede, kendisine duydukları güveni ve desteği açıkça ifade etti. Yılmaz, Hisarcıklıoğlu'nun oda ve borsalar camiasındaki çalışmalarının ve tecrübesinin önemine değinerek, Çarşamba Ticaret Borsası olarak her zaman yanında olduklarını ve kendisini desteklediklerini dile getirdi. Yeni dönemde Çarşamba Ticaret Borsası yönetimi olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket edeceklerini belirten Yılmaz, TOBB ile güçlü iletişim ve iş birliğini sürdürmeye büyük önem verdiklerini ifade etti.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da Çarşamba Ticaret Borsası heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Selim Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu ile meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.

Selim Yılmaz başkanlığındaki heyette; Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Musa Taşan ve Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcıları Samet Öztekin ve Mert Danışmaz, Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Güler, Mustafa Toraman, Ziyacan Öztekin ve Serkan Öztürk ile Genel Sekreter Sercan Yaşar yer aldı.

Kaynak: İHA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiSelim YılmazEkonomiGüncelSon Dakika

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