Çukurca ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi Bey mevkiindeki tarlalarda buğday hasadı başladı. Tarlasını biçen Ahmet Çelebi Ertunç (42), havaların sıcak olmasından dolayı sabah güneş doğmadan önce gelip orakla hasat yaptığını belirtti. Sonbahar aylarında tarlasını ektiğini ifade eden Ertunç, "Zorlu bir süreçten sonra yetişen buğdayı biçiyoruz. Patozdan geçirip buğday tanelerini temizledikten sonra un yapımı için tarihi su değirmeninde öğüteceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Çukurca'da buğday hasadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.