Çukurca'da buğday hasadı - Son Dakika
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Çukurca'da buğday hasadı

03.07.2022 09:00
Çukurca'da buğday hasadı

Çukurca'da buğday hasadı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde buğdayın hasadına başlandı.

Çukurca'da buğday hasadı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde buğdayın hasadına başlandı.

Çukurca ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi Bey mevkiindeki tarlalarda buğday hasadı başladı. Tarlasını biçen Ahmet Çelebi Ertunç (42), havaların sıcak olmasından dolayı sabah güneş doğmadan önce gelip orakla hasat yaptığını belirtti. Sonbahar aylarında tarlasını ektiğini ifade eden Ertunç, "Zorlu bir süreçten sonra yetişen buğdayı biçiyoruz. Patozdan geçirip buğday tanelerini temizledikten sonra un yapımı için tarihi su değirmeninde öğüteceğiz" dedi.

Ertunç, ektikleri tohumların yerli ata tohumu olmasına özen gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurca'da buğday hasadı - Son Dakika

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