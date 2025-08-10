Çukurova Havalimanı 5,1 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açıldığı günden itibaren 5,1 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Uraloğlu yazılı açıklamasında, 10 Ağustos 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu ve uçak trafiğini değerlendirdi.

Havalimanının, açılışından bu yana 5,1 milyon yolcuyu ağırladığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bir yılda yaklaşık 34 bin uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı. Havalimanı yıllık 9 milyon yolcu kapasiteli, 110 bin metrekare terminal alanı. 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biri."