Çukurova, Türkiye\'nin Narenciye Üretiminde Birinci Sırada

Ekonomi

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'nın bereketli topraklarının, narenciye üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını hatırlatarak, "2023 yılında bölgemizde 3 milyon 200 bin tonun üzerinde rekolte elde edildi" dedi.

Dünya narenciye pazarında önemli bir yere sahip olan Türkiye'de, narenciye üretiminin yüzde 45'inin Çukurova bölgesinde yapıldığına vurgu yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "2023 yılında bölgemizde 850 bin dönüm dikili alandaki narenciye bahçelerinden 3 milyon 200 bin tonun üzerinde rekolte elde edildi. Çukurovamızın bereketli topraklarının, narenciye üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer alması bizi ayrıca gururlandırmaktadır" dedi.

Doğan, "Narenciye bahçeleri, karbon ayak izini azaltmada ve çevresel sürdürülebilirlikte kritik rol oynamaktadır. Ağaçlar, karbondioksit emilimini artırarak hava kalitesini iyileştirir ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir faktör olarak işlev görür. Ayrıca, biyolojik çeşitliliği koruma altına alarak ekosistemlerin sağlığını desteklerler. Her yıl Nisan ayında şehrimizde Adana'nın portakal bahçelerinin güzelliklerinin ve bereketinin coşkuyla kutlandığı şehrin kültürel mirasını ve zenginliğini yansıtan Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da bu yıl sürdürülebilirlik vizyonu hedeflenmiştir" şeklinde konuştu. - ADANA