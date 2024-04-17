Çukurova, Türkiye\'nin Narenciye Üretiminde Birinci Sırada

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'nın bereketli topraklarının, narenciye üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını hatırlatarak, "2023 yılında bölgemizde 3 milyon 200 bin tonun üzerinde rekolte elde edildi" dedi.
Dünya narenciye pazarında önemli bir yere sahip olan Türkiye'de, narenciye üretiminin yüzde 45'inin Çukurova bölgesinde yapıldığına vurgu yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "2023 yılında bölgemizde 850 bin dönüm dikili alandaki narenciye bahçelerinden 3 milyon 200 bin tonun üzerinde rekolte elde edildi. Çukurovamızın bereketli topraklarının, narenciye üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer alması bizi ayrıca gururlandırmaktadır" dedi.
Doğan, "Narenciye bahçeleri, karbon ayak izini azaltmada ve çevresel sürdürülebilirlikte kritik rol oynamaktadır. Ağaçlar, karbondioksit emilimini artırarak hava kalitesini iyileştirir ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir faktör olarak işlev görür. Ayrıca, biyolojik çeşitliliği koruma altına alarak ekosistemlerin sağlığını desteklerler. Her yıl Nisan ayında şehrimizde Adana'nın portakal bahçelerinin güzelliklerinin ve bereketinin coşkuyla kutlandığı şehrin kültürel mirasını ve zenginliğini yansıtan Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da bu yıl sürdürülebilirlik vizyonu hedeflenmiştir" şeklinde konuştu. - ADANA
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İktisat ve Toplum dergisinin düzenlediği Asaf Savaş Akat İktisat Ödül Töreni, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapıldı. Leeds Üniversitesi'nden Dr. Esra Nur Uğurlu, bu yılki ödülün sahibi oldu.
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Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile 2024 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı numune alım işlemleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın insan sağlığını tehdit eden pestisitin gıda ürünlerine bulaşmasını engellemek için başlattığı çalışmalar kapsamında Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi tarlalarda yapılan pestisit denetimi bu hafta da devam etti. Bakanlığın yönetmelik taslağı çerçevesinde, bitkisel üretim alanlarında hatalı pestisit kullanımının önlenmesi amacıyla yapılan pestisit denetimlerinde numuneler şahit tutanağı ile toplanacak, analize gönderilecek ve analiz sonuçları kaydedilecek. Tüketime sunulan yaprak, meyve gibi bitkisel malzemelerden, parselin tamamını temsil edecek kadar numune alınacak. Uygunsuzluk tespit edilen ürün, üretim alanı ve aktif maddelere yönelik takipler yapılarak, tedbirler alınacak. Pestisit takibi yapan görevlilerin yılda en az bir kez, bakanlık tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirten Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, 'Kendi tarlası ve depoladıkları ürünlerinde tarım ilacı uygulamak isteyenler, eğitime katılarak 'Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi' alacak. Kendi tarlasını eken ziraat mühendisi, teknik ve teknisyeni için ise belge aranmayacak. Belge şartı, ilaçlama için işe alan kişiler için de gerekli olacak. Reçete zorunluluğu olan ilacın uygulaması reçetesiz yapılmayacak' ifadelerini kullandı. Şahit tutanağı ile toplanan numunelerin analizinde uygunsuzluk tespit edilirse tedbir alınacağının altını çizen Özçelik, 'Çiftçiler, bakanlıkça yapılacak kontrollerde denetleyici personele kolaylık sağlayacak, talep edilen belgeleri temin edecek. Yapılan analiz sonucunda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, ürünlerin hasadını geciktirme ve ürün imhası işlemleri gerçekleştirilecek' şeklinde konuştu. - ANTALYA
Edremit Belediyesi, ata tohumlarından elde edilen domates, biber ve patlıcan fidelerini ücretsiz olarak dağıttı. Toplam 4 bin 500 adet fide, çiftçi, bahçıvan ve tarımı desteklemek isteyen vatandaşlara dağıtıldı.
Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan çiğ süt fiyatlarına yapılan zamı eleştirerek üreticinin sütün litresini daha yüksek bir fiyata satması gerektiğini belirtti. Suiçmez, bu durumun hayvan kesimlerini artırabileceğini ve üreticilerin maddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.
Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, çiftçilere kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı. Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, kentin bereketli tarım arazilerinin daha verimli kullanılması gerektiğini belirtti. Muş'ta baklagil üretiminin artırılması amacıyla dağıtılan tohumlar, 1750 dekar alanda ekilecek.
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