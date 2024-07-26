Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

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Kamuda tasarrufu artırmak amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni düzenlemeye göre kamu görevlileri sadece bir görevleri için maaş alabilecek ve o maaş da en yüksek devlet memurunu geçemeyecek. Düzenleme, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

26.07.2024 09:50  Güncelleme: 10:14
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TBMM Genel Kurulu'nda tasarruf paketinin altyapısını oluşturan ve kamu kurumu yönetimlerine atananlara tek ücret sınırı getiren teklif kabul edilerek yasalaşmıştı. Yasalaşan tasarruf paketinde son dakika değişikliği yapılarak, özel sektörden kamu kurumları yönetimlerine atananlara da tek ücret sınırı getirildi.

NET TUTAR 108 BİN GÖSTERGE RAKAMI GEÇEMEYECEK

İlgili düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece özel veya kamudan gelme ayrımı gözetmeksizin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler üstlendikleri görevlerden sadece bir görev için ücret alabilecek. Bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı ise 108 bin gösterge rakamı (bugünkü karşılığı 98 bin lira) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek.

Personel, hangi görevin ücretini alacağını asli görevli olduğu kuruma beyan edecek. Birden fazla görev alan personele ödenecek tutar üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek. Öte yandan sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20'den, yüzde 30'a çıkarılacak.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE GİRECEK

Teklifin ilk halinde 1 Eylül 2024 tarihinde uygulamaya girmesi planlanan tek ücret düzenlemesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Devlet Memuru, Memur, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Taner Koç: zaten adamlar ikinci parayı maaş olarak almıyorlar refah payı olarak alıyorlar:) 115 5 Yanıtla
    Scd: Onada sınırlama var 1 22
  • Ali Arat: neden 1 ocak. neden imza ve resmi gazete tarihinden itibaren degil. 115 4 Yanıtla
  • hüseyin demircioglu: Milletvekilleri içinde geçerli mi 99 1 Yanıtla
    mürsel sarıteke: adamlar tek maaş 80.000 TL gecinemezlerki, çok üzüldüm 57 4 Mehmet Yılmaz: bir dönem villet vekilliği yapan değilde 4 dönem vekillik yapanlar mv emeklisi olabilmeli bence 46 2 Akay Kayhan: Mehmet Yılmaz; kimse 4 dönem vekilllik yapmamalı. En fazla 2 dönem yapabilmeli. Sonrasında yaşını bekleyip normal emekli olmalı.. 34 1
  • oktay sayar: uygulamak ,çok zor 55 6 Yanıtla
  • ahmet kıran: Bu gibi devletin ve milletin bekası için gerekli yasaların ivedilikle çıkması lazım israfa son vermezsek işimiz çok zor 56 2 Yanıtla
  • Semih Öz: konu zam olunca hemen yansıtılıyor. kamu olunca 6 ay sonra 1 sene sonra. 49 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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