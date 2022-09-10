İndirim kısa sürdü! Tarım Kredi'deki fiyatlar zincir marketlerin bile üzerini gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını vermişti.

30'DAN FAZLA TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNÜNDE İNDİRİME GİDİLMİŞTİ

Bunun üzerine 15 Ağustos'ta ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe indirime gidildi. Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirime giren ürünler arasında makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi yer aldı.

FİYATLAR YENİDEN ARTTI

Üzerinden bir ay geçmeden Tarım Kredi marketlerindeki indirimler ortadan kalktı. Tarım Kredi Marketlerinden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, ürünlerin fiyatının yeniden arttığını gözlemledi. Buna göre indirim sonrası 20,90 TL'ye kadar düşen 1 kilogram fasulyenin fiyatı, 28,60 TL oldu. 9 Eylül'de 146 TL olan ayçiçek yağı ise 164 liraya yükseldi.