Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, emekli maaşına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, emekli maaşına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin geçim sıkıntısı şikayetleri artınca maaşlara düzenleme yapılması için talimat verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışmalara başladıklarını belirterek, düzenleme için ekim ayını işaret etti. Kulislerde düzenleme ile en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkacağı konuşuluyor.

Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenleme için ekim ayını işaret ederken, kulislerde en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATINI ALDIK"

Geçtiğimiz günlerde emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." demişti.

BAKAN IŞIKHAN EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Bakan Işıkhan, Çorum'da bir emekli vatandaşın şikayetlerini dinlerken de "Çok rahat olun, lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah…" diyerek Meclis'in açılacağı ekim ayını işaret etmişti.

EN DÜŞÜK MAAŞIN 10 BİN LİRAYA ÇIKMASI GÜNDEMDE

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Emeklilerin tepkilerinin ardından düzenleme için harekete geçen hükümetin, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla en düşük maaşı 10 bin TL seviyesine çıkaracağı konuşuluyor.

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, emekli maaşına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, emekli maaşına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika
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