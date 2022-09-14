Yatırım Programına Hazırlık Genelgesinde, 2023 Yılı Dolar Kuru Değeri 21,5051 Lira Olarak Alındı - Son Dakika
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Yatırım Programına Hazırlık Genelgesinde, 2023 Yılı Dolar Kuru Değeri 21,5051 Lira Olarak Alındı

14.09.2022 16:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili bir genelge yayınladı. Yatırım programı genelgesinde, 1 ABD dolarının 2023 yılında 21,5051 lira olacağı öngörüldü ve yatırım teklifinde bu kurun kullanılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili bir genelge yayınladı. Yatırım programı genelgesinde, 1 ABD dolarının 2023 yılında 21,5051 lira olacağı öngörüldü ve yatırım teklifinde bu kurun kullanılacağı belirtildi.

2023-2025 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı 2023-2025 Dönemi Yatırım Programı hazırlıklarıyla ilgili genelgede, 2023 yılı için öngörülen dolar kuru da 12. madde de yer aldı. Bu maddede, kur ile ilgili olarak, "2023-2025 dönemi yatırım teklifleri 2023 yılı fiyatlarıyla hazırlanacaktır. 2023 yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama 1 ABD doları, 21,5051 lira olarak kullanılacak" denildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Yatırım Programına Hazırlık Genelgesinde, 2023 Yılı Dolar Kuru Değeri 21,5051 Lira Olarak Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatırım Programına Hazırlık Genelgesinde, 2023 Yılı Dolar Kuru Değeri 21,5051 Lira Olarak Alındı - Son Dakika
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