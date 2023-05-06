Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan küçük esnafa müjde: Prim gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. Alandaki kalabalığa dikkat çeken Erdoğan, "Havalimanından buraya gelene kadar hariç; resmi rakam şu anda bu meydan rekor kırdı, 135 bin kişi burada. Bay bay Kemal, Kayseri ne diyor?" dedi.

"1 MİLYON KÜÇÜK ESNAF YARARLANACAK"

Küçük esnaf için bir müjdesinin olduğunu duyuran Cumhurbaşkanı, "Küçük esnaflara da bir müjde vermek istiyorum. Prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başından Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu.

"ONLARI ASLA SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"

50 bin insanımızı toprağa vermiş olsak da yaralarımızı sarıyoruz. Yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına başladık. 837 bin 500 çadırın, 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık. Temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 sayısına ulaştık. Depremzedelerimiz gönüllerini ferah tutsun. Onları asla sahipsiz bırakmayacağız.

"BİZ SİZİNLE KADER ARKADAŞIYIZ"

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletim karmıştır. Kayseri'yle sökülmez ip ile bağlıyız. Biz sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri birlikte verdik. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllı 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervi 115 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm. 2013'te IMF'i bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü bunlar otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne kaybettik. Başbakanlığım döneminde bir arada 135 milyar dolara çıkmıştı.

"DAĞDAKİLERE 14 MAYIS!TA GEREKEN CEVABI VERİYOR MUYUZ?"

Bu başarılara 14 Mayıs'tan itibaren bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapana kadar çalışacağız. Yurtdışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşim var. Sandıklar kapanmadan onlara ulaşmalıyız. Cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz. Kırgınlık, kızgınlık, küskünlük varsa gönlünü alacak, Türkiye Yüzyılı için oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz. PKK'ya, HDP'ye, dağdakilere 14 Mayıs'ta gereken cevabı veriyor muyuz? 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun.

"ARTIK PARA, MİLLETİN CEBİNDE KALACAK"

Donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Bay bay Kemal'in Kayseri'de Katarlılara sattığı yalanı attığı fabrikada, yeni nesil Fırtına obüslerini ve Altay tankımızı ürettik. Adamın işi gücü yalan. Eser ortada. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hafta başında Kaan'ı hangardan çıkardık. Önceki hafta nükleer güce sahip ülkeler ligine yükseldik. Karadeniz doğalgazını milletimizin evine getirdik. Bu ay doğalgaz ücretsiz. Bir sene boyunca da 25 m3 doğalgazı ücretsiz kullanacak. Etrafımızda doğalgaz ve petrol fışkırırken biz bundan mahrum kaldık. 100 milyarlarca doları yabancı ülkelere fatura olarak ödedik. Artık bu para milletimizin cebinde kalacak.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURACAĞIZ"

Bu parayla aile ve gençlik bankası kuracağız. Belli bir geliri rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Kadınlarımızı emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin kendi işini kurmadan evliliğe adımlarda hibe ve kredilerle yanında olacağız. Gabar'dan da müjdeli haber aldık. 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervi bulduk. Karadeniz'deki doğalgazımızın kalitesi çok iyi. Gabar'daki petrolümüz de üzüm pekmezi kıvamında. Ülkemizin ihtiyacının 10'da birini karşılayacak kaynağa sahip olduk."