Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yılmaz, görüşmede Türkiye'nin büyüme hedefleri için yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla konularında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. CS Wind heyeti ile yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji alanlarındaki vizyonlarını paylaşarak, yeni yatırımlar ve ihracatın arttırılması konularını görüştü. Yatırımların artarak devam etmesi temennisinde bulunan Yılmaz, heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

24.04.2024 16:24  Güncelleme: 16:33
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla Türkiye'yi büyütme hedefleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ülkemizde yenilenebilir enerji alanında oldukça önemli yatırımları bulunan CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim ve heyeti ile görüştük. Ülkemizdeki üretimlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracat olarak gerçekleştiren CS Wind heyeti ile yapacakları yeni yatırımları, ihracatın arttırılması konularını görüşerek yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji alanlarındaki vizyonumuzu paylaştık. Sayın Gim ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, ülkemizde yapacakları yatırımların artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti - Son Dakika
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