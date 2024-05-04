Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetini kabul etti - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetini kabul etti. Yılmaz, ihracatçı sektörler için atılması gereken adımları istişare ettiklerini belirtti ve bu toplantının Türkiye'nin uluslararası ticaret sahnesinde güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

04.05.2024 22:03
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetini kabul etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ihracatçı sektörlerimiz için kısa vadede düzenlemeye ihtiyaç duyulan öncelikli alanlarda ihracatımızı desteklemek için atılması gereken adımları istişare ettik. Toplantımızın çıktılarının, OVP'de öngördüğümüz ihracat hedefine ulaşmamızda ve ülkemizin uluslararası ticaret sahnesinde daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sayın Gültepe ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve heyetini kabul etti - Son Dakika

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