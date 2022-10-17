Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgazda yüzde 80 oranında, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır. Her 100 liralık faturanın 80 lirasını biz üstleniyoruz. Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesindedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgazda yüzde 80 oranında, elektrikte... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.