Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgazda yüzde 80 oranında, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır. Her 100 liralık faturanın 80 lirasını biz üstleniyoruz. Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesindedir." - ANKARA
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