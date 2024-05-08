Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Asadov ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasında Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, ticari ve ekonomik ilişkiler, yatırımlar, gümrük ve lojistik, enerji, eğitim, e-Devlet uygulamaları, Azerbaycan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik süreci gibi birçok konu değerlendirildi. Daha sonra ise heyetler arası Karma Ekonomik Komisyontoplantısına katıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Azerbaycan Başbakanı Asadov ile basın toplantısı düzenleyecek.