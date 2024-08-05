Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla Mücadelemiz Sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla Mücadelemiz Sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yılmaz, enflasyonun hız kesmeden düşmeye devam ettiğini ve hedeflerinin 2026'da tek haneli enflasyon oranına ulaşmak olduğunu söyledi.

05.08.2024 12:34
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Haziran ile başlayan dezenflasyon süreci hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) değişim Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik ve sosyal açıdan temel öncelik olarak gördükleri enflasyon ile mücadelelerini devam ettirdikleri belirtti.

Haziran ile başlayan dezenflasyon sürecinin, temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 60 seviyesine yaklaşmasıyla, hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Yıllık tüketici enflasyon oranının Ağustos ayında düşük yüzde 50'li düzeye, Eylül ayında ise yüzde 50'nin altına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Temmuz ayında aylık tüketici enflasyonu belirli bazı kalemlerde fiyat ve vergi ayarlamaları neticesinde bir önceki aya göre daha yüksek düzeyde yüzde 3,23 olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, aylık enflasyonda, enerji, alkol ve tütün grubundaki dönemsel fiyat artışlarına bağlı ve geçici olarak yaşanan gelişmelere rağmen, yıllık enflasyon bir önceki aya göre belirgin bir şekilde, yaklaşık 10 puan azalarak yüzde 61,8 düzeyine indiğini aktardı.

Temmuz ayında enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki aylık artış yaklaşık yüzde 2,5 oranıyla görece daha sınırlı düzeyde gerçekleştiğini dile getiren Yılmaz, "Temel mal grubundaki fiyat artışı ise iç talepteki yavaşlamayla birlikte diğer gruplara kıyasla daha ılımlı seyretti. Yıllık bazda ise çekirdek enflasyon göstergelerindeki yaklaşık 10 puana varan belirgin düşüşler devam etti. Enflasyonla mücadele ederken ekonomideki diğer tüm dengeleri de gözetiyoruz. Sürdürülebilir ve dengeli büyüme, istihdam ve ihracat artışı, düşen cari açık ve sıkı kamu maliye politikamızın yanı sıra, yapısal reformları hızlandırarak ekonomide öngörülebilirliği daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız 2026'da ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon oranıyla buluşturmaktır. Fiyatlar genel seviyesindeki artışı asgari seviyeye indirerek, küresel gelişmelere karşı ekonomimizin direncini güçlendirmek ve toplumsal refahı kalıcı olarak artırmak amacıyla programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonla Mücadelemiz Sürüyor - Son Dakika

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