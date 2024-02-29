Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı'nı açıklayacak

Müge Anlı, Kazım Şehirali'ye yapılanları görünce mest oldu: Keşke benim de o ilçede evim olsa

2017 yılında Müge Anlı'nın programına konuk olan Kazım Şehirali'nin hayatı Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle değişti. Bugün ekibini Tuzla'ya gönderen Anlı, Kazım'ın yaşadığı evi ve belediye ekiplerinin verdiği hizmetleri görünce mest oldu. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Anlı, "Biz de Tuzla'ya taşınalım. Keşke bizim de orada evimiz olsa" dedi. Müge Anlı, 2017 yılında programına konuk olan Kazım Şehirali isimli gencin hayatını değiştirdi.