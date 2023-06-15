Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi!

15.06.2023 16:38

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşturulan yeni ekonomi yönetimi, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısıyla ilk kez bir araya geldi. Toplantıda, serbest piyasa çerçevesinde verimliliği artırmak, enflasyonla mücadele etmek ve 12. Kalkınma Planı gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşturulan yeni ekonomi yönetimi bugün ilk kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi.

MEHMET ŞİMŞEK VE HAFİZE GAYE ERKAN DA ZİRVEDE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"SERBEST PİYASA ÇERÇEVESİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da katıldığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz'ın konuşması şu şekilde: " Türkiye'nin finansal istikrarını pekiştirecek ve insan odaklı kalkınmayı sürdüreceğiz. Serbest piyasa ekonomisi kuralları içinde ekonomik verimliliği artırmayı sürdüreceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, istikrarı ve istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli paylaşmak her dönem olduğu gibi temel amaçtır. Bu amaçlar için cari açığı sürdürebilir büyümenin önünde engel olmaktan çıkarmakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 12. Kalkınma Planını Ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz

"ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Bu doğrultuda teknolojik atılımları devam ettirecek, katma değeri yüksek ürünlerle ihracat ve turizm gelirlerini artıracağız. Seçim beyannamesinde ortaya konulan vaatleri, belirli takvim dahilinde hayata geçireceğiz. Bir yandan depremlerin yaralarını sararken, diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız.

12. KALKINMA PLANI EKİM AYINDA MECLİS'TE

12. Kalkınma Planını Ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Eylül ayında Orta Vadeli Program ile Kamu Politikaları ve Uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz."

YORUMLAR (1)
  • hüseyin acar: Cok önemli Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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