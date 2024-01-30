Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aşan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi" fotoğrafına oy veren Aşan, "çevre ve yaşam" kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Hira'nın zirvesinde", "spor"da ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" karelerini seçti.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" karesini tercih eden Aşan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise oyunu Mustafa Hassona'nın "Fosfor" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"AA, fotoğraflama konusunda dünyada birkaç ajanstan biri"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, AA foto muhabirleri tarafından çekilen ve özenle seçilen karelerin hepsinin çok etkileyici olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı fotoğraflama konusunda dünyada birkaç ajanstan biri. Özellikle en son Gazze'deki fotoğrafların artık kanıt olarak kullanılması bence ayrı bir aşama ve çok önemli bir aşama. Bunu artık sadece bir habercilik hizmeti olarak görmemek lazım. Neticede Anadolu Ajansının fotoğraflarını çeken arkadaşlar, adaletin yerini bulmasına katkı yapmış oldular. Dolayısıyla onun için Anadolu Ajansını ayrıca tebrik etmek lazım."

Göksel Aşan, geçen yıl 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşandığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Depremde orada olup, o duyguları paylaşıp bir de görev yapmak için onları resmetmeye çalışmak herhalde büyük bir vicdan muhasebesi... 'Hira'nın zirvesinde' çok özel bir fotoğraf olmuş. Birçok Hira fotoğrafı gördük, daha da göreceğiz ama bence özel bir fotoğraf olmuş. Pehlivan adayları fotoğrafını da ayrıca çok sevdim. Pehlivanlardan biri benim çocukluğuma çok benziyor. Hangisi olduğunu söylemiyorum, onu size bırakıyorum artık."