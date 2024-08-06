Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Toplantıda kritik projeler için önemli kararlar alındı

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda birçok kritik projede önemli kararlar alındı. Kararların en kısa sürede en doğru şekilde hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Görgün, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında SSİK Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Görgün, "Toplantıda birçok kritik projede önemli kararlar alındı. Alınan kararların en kısa sürede en doğru şekilde hayata geçmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiç şüphemiz yok her gün gelişen Türk savunma sanayisi gelecek dönemde yeni rekorlara imza atacak." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, sektörün ve çalışanların kararlılık, azim ve özverili çalışmaları sayesinde Türk savunma sanayisinin başarıları ülke ve millet için gurur vesilesi olacağına işaret ederek, şunları kaydetti.

"Ana yüklenicilerimizden alt yüklenicilerimize, kümelenmelerimizden KOBİ'lerimize, üniversitelerimizden araştırma enstitülerimize, tüm paydaşlarımızla kenetlenmiş bir savunma sanayii oluşturmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz SSİK Toplantımızın sektörümüze, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."