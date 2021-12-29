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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne "Yılın Yatırım Ofisi" ödülü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne "Yılın Yatırım Ofisi" ödülü

29.12.2021 11:34
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne "Yılın Yatırım Ofisi" ödülü

International Investor Magazine tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcı Ödülleri (International Investor Awards 2021) kapsamında Yılın Uluslararası Doğrudan Yatırım Ajansı / Avrasya (FDI Agency Of The Year / Eurasia) ödülü, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne verildi.

International Investor Magazine tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcı Ödülleri (International Investor Awards 2021) kapsamında Yılın Uluslararası Doğrudan Yatırım Ajansı/ Avrasya (FDI Agency Of The Year/ Eurasia) ödülü, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne verildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Dubai merkezli olan International Investor Magazine finans, fon, döviz, varlık yönetimi gibi alanlarda, amiral gemisi yetenek taşıyıcısı kurumları teşvik etmek ve önderlik etmeleri amacıyla her yıl çeşitli ödüller veriyor.

Ödüller, derginin araştırma ekibi tarafından dikkatle incelenerek ve doğrulanarak en istisnai adaylara verilmeye çalışılıyor. Tüm ödül süreci, performanslara dayalı gerçek derinlemesine analiz ve inceleme sağlamada büyük özen gösteren kilit konu uzmanları tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor. Bu nedenle birçok endüstride prestijli ödüller arasında gösteriliyor.

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Yatırımcı, Yatırım, Avrasya, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne 'Yılın Yatırım Ofisi' ödülü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne "Yılın Yatırım Ofisi" ödülü - Son Dakika
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