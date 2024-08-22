CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Geçici İşlem Yasağı - Son Dakika
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Ekonomi

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Geçici İşlem Yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 2 kişiye 23 Ağustos tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

22.08.2024 23:16
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 2 kişiye 23 Ağustos tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

SPK haftalık bülteninde, şu ifadelere yer verildi:

"CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı Kanun'un 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 6362 sayılı Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 2 kişi hakkında 23 Ağustos 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye Geçici İşlem Yasağı - Son Dakika
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