D8 Ülkeleriyle Ticaret 126.6 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

D8 Ülkeleriyle Ticaret 126.6 Milyar Dolar

14.06.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, D8 ülkeleriyle 2020-2024 döneminde 126.6 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirdi.

Türkiye, Gelişen 8 Ülke (D8) Teşkilatı üyesi Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Azerbaycan ile 2020-2024 döneminde toplam 126,6 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirdi.

Türkiye'nin öncülüğünde 15 Haziran 1997'de kurulan D8 Teşkilatı, ilkeleri ve kapsadığı coğrafi alanla küresel bir oluşum halini aldı.

Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve teşkilatın genişleme stratejisi kapsamında geçen yıl Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen 11. Zirve Toplantısı'nda üye ülke olarak kabul edilen Azerbaycan'ın bünyesinde yer aldığı teşkilatın 9 üyesi bulunuyor.

Tarihsel ve kültürel bağlara sahip bu ülkelerin aralarında ekonomik işbirliğini artırmayı amaçlayan teşkilat, ticaretten sanayiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar birçok alanda yeni fırsatlar oluşturmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

En fazla ihracat Mısır'a

Türkiye'nin D8 Teşkilatı üyesi ülkelerle ticareti, işbirliği anlaşmaları ve ortak projelerle ivme kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda bu ülkelere toplam 60,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, bu ülkelerden aynı dönemde 65,9 milyar dolarlık mal aldı.

Böylece Türkiye'nin teşkilat üyesi ülkelerle arasındaki 5 yıllık toplam ticaret hacmi, 126,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, aynı dönemde en fazla ihracatı Mısır'a gerçekleştirdi. Bu ülkeye bu dönemde 19,7 milyar dolarlık ihracata karşılık, 14,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Böylece 2020-2024 döneminde Türkiye ile Mısır arasındaki dış ticaret hacmi 34,3 milyar dolar oldu.

Türkiye, bu dönemde Mısır, İran, Azerbaycan, Pakistan ve Nijerya'yla yaptığı ticarette dış ticaret fazlası verdi. Anılan fazla, Mısır ile ticarette 5,2 milyar dolar, İran ile ticarette 2,5 milyar dolar, Azerbaycan ile ticarette 7,6 milyar dolar, Pakistan ile ticarette 1,8 milyar dolar ve Nijerya ile ticarette yaklaşık 3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde D8 Teşkilatı üyesi ülkelere toplam 4,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı, bu ülkelerden 5,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Böylece söz konusu dönemde bu ülkelerle toplam 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmış oldu.

KAAN, Endonezya'ya kanat açtı

Türkiye'nin D8 ülkeleriyle savunma sanayisi, tarım, enerji gibi birçok alanda ortak çalışmaları ve işbirlikleri bulunuyor.

Bu kapsamda önceki günlerde Türkiye ile Endonezya arasında yapılan anlaşmayla, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın, yurt içinde 48 adet üretilerek bu ülkeye ihraç edilmesinin önü açıldı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin kaydettiği gelişmeyi gözler önüne seren anlaşma doğrultusunda üretimde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılması bekleniyor.

Bu gelişmenin yanı sıra Türkiye ile Endonezya arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği yapılmasına yönelik de mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'nin desteğiyle Mısır'da insansız kara araçları üretilecek

Türkiye, D8 üyesi Mısır ile geçen yıl imzalanan 17 mutabakat zaptıyla da önemli işbirlikleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda iki ülke, özellikle demir yolu ve tarım sektörlerindeki işbirliğini artırmaya, sağlık ve enerji alanındaki ortak çalışmalarını geliştirmeye odaklandı.

Ayrıca HAVELSAN ile Mısır'daki Arap Endüstri Organizasyonuna bağlı Kadir Fabrikası arasında bu yılın başında anlaşma imzalandı. Anlaşmayla, Türk tarafının teknik ve lisans desteğiyle, fabrikada insansız kara araçlarının üretilmesi planlanıyor.

İran ve Azerbaycan ile enerji alanında işbirlikleri öne çıkıyor

Türkiye ile İran arasında ise özellikle enerji alanındaki işbirlikleri dikkati çekiyor. Bu kapsamda yılın başında Türkmenistan doğal gazını İran üzerinden swap yöntemiyle Türkiye'ye taşıyan yeni anlaşma devreye girdi. Bu anlaşmanın, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamlaştıracağı ve enerji ticaretindeki kilit rolünü pekiştireceği öngörülüyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında da geçen yıl özellikle vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Ayrıca yine bu yılın başında, iki ülke arasında 2024'te imzalanan doğal gaz alanına ilişkin işbirliği anlaşmasının onaylanması uygun bulundu. Anlaşma, tarafların kendi topraklarından geçerek Azerbaycan'dan ve üçüncü ülkelerden gelen doğal gazın alımı, satımı, teslimi, takası ve transitine ilişkin işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Malezya, Nijerya ve Pakistan gibi ülkelerdeki inşaat sektörünün altyapı projelerine malzeme ve teknoloji desteği de sağlanıyor.

Türkiye'nin 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda D8 Teşkilatı üyesi ülkelerle dış ticareti (dolar) şöyle:

Ülkelerİhracatİthalat Ticaret hacmi
Mısır19.735.134.26714.543.517.91834.278.652.185
İran14.548.603.54112.005.096.64426.553.700.185
Azerbaycan12.810.981.2555.255.708.91718.066.690.172
Pakistan3.680.512.5311.911.584.9765.592.097.507
Nijerya3.628.100.432636.314.2634.264.414.695
Bangladeş2.318.440.1383.256.585.9715.575.026.109
Malezya2.244.107.34018.184.753.42120.428.860.761
Endonezya1.691.407.81510.136.328.92111.827.736.736
Toplam60.657.287.31965.929.891.031126.587.178.350

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Azerbaycan, Teknoloji, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, Ekonomi, Nijerya, Malezya, Türkiye, Enerji, Mısır, Tarım, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi D8 Ülkeleriyle Ticaret 126.6 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin’den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap
Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
15:31
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
14:31
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip...
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
14:19
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
14:14
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
14:12
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:05
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 12:50:33. #7.11#
SON DAKİKA: D8 Ülkeleriyle Ticaret 126.6 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.