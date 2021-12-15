Üye Girişi
Dacia Spring, 2022'nin "Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi - Son Dakika

Dacia Spring, 2022'nin "Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi

15.12.2021 14:54
Dacia Spring, 2022'nin "Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi

Dacia Spring, Avrupa Autobest jürisi tarafından "2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)" ödülüne layık görüldü.

Dacia Spring, Avrupa Autobest jürisi tarafından "2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)" ödülüne layık görüldü.

Dacia'dan yapılan açıklamaya, Autobest jürisi, 32 Avrupa ülkesindeki gazetecilerden oluşuyor.

Jüri, "2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil" olarak Dacia Spring'i seçti. Dacia Spring'i açık ara en iyi ve en uygun fiyatlı otomobil olarak oylayan Autobest jürisi, 21 yıllık tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir aracı kazanan olarak belirledi.

Bu yılın mart ayı sonunda tanıtılan Dacia Spring, 43 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Spring, tamamen elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor, ulaşılabilir kılıyor ve kullanıcılara ihtiyacı olabilecek her şeyi (navigasyon, klima, elektrikli camlar, akıllı telefon yansıtma ve benzeri) Avrupa'da "benzersiz bir fiyata" sunuyor.

Kompakt SUV görünümünün altında; 4 kişilik geniş ve ferah bir iç mekan, verimli ve güvenilir bir elektromotor ve 305 kilometreye varan menzil (WLTP şehir döngüsü-WLTP karma döngüde 230 kilometre) yatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia & LADA Markaları Üst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot, "Autobest 2022 ödülünü kazandığımız için çok mutluyuz. Bu ödül, Dacia'nın müşterilerine her zaman onlar için gerçekten anlamlı olanı sunma kararlılığını doğruluyor. Herkes için erişilebilir olan Spring, zamana çok iyi uyum sağlıyor. Bizi bu yolda ilerlemeye teşvik ettikleri için Autobest jüri üyelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Best Buy, Otomobil, Europe, Dacia, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dacia Spring, 2022'nin 'Satın Alınabilecek En İyi Otomobili' seçildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:50 Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti
14:48 Esenyurt'ta neler oluyor? Asansör'de tecavüz girişiminin ardından, bir vaka daha
14:37 Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son haliyle İbrahim Büyükak'a benzetildi
14:28 6 yıl önce baba evinden ayrılan genç kadın, Kimsesizler Mezarlığı'nda bulundu
14:28 Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız
14:26 Ekran macerasına yeni başlayan Mahkum dizisinin ilk bölümü dün yayınlandı!
14:17 Numan Kurtulmuş: İnsanlar ekonomik tablo yüzünden kızıyor ama tek çözüm olarak da AK Parti'yi görüyor
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:53 Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Diğer partilerle dirsek temasımız var
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
Yer Samsun! İlkokulda taciz skandalı, öğretmen gözaltında Yer Samsun! İlkokulda taciz skandalı, öğretmen gözaltında         
14:55
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA         
14:42
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:27
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 15:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: Dacia Spring, 2022'nin "Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement