Dalbastı Kirazında Rekor Hasat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dalbastı Kirazında Rekor Hasat

Dalbastı Kirazında Rekor Hasat
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın coğrafi işaretli dalbastı kirazı bu yıl yüksek rekolte ile verimli bir sezon geçiriyor.

Malatya'nın coğrafi işaretli dalbastı kirazında bu yıl yüksek rekolteyle verimli bir sezon yaşandı. Yeşilyurt'ta hasatta sona yaklaşılırken, üreticiler son mahsullerini toplamaya devam ediyor.

Türkiye'nin kendine özgü aroması, rengi ve lezzetiyle öne çıkan coğrafi işaret tescilli Yeşilyurt dalbastı kirazında üreticiler sezonun son hasadını gerçekleştiriyor. Verimin yüksek olduğu bahçelerde hasat büyük oranda tamamlanırken, rakımı yüksek bölgelerde kiraz toplama mesaisi sürüyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bu yıl ürünün bol olduğunu belirterek,"Rabbimize şükürler olsun bu yıl ürünümüz bol oldu. Verimli bir sezon geçirdik. Rakım farklılığı nedeniyle ilçemizin yüksek kesimlerinde hasat devam ediyor. Ağustos ayının başına kadar Yeşilyurt'ta kiraz hasadı sürecek" dedi.

Dalbastı kirazının aroması, tadı ve rengiyle Türkiye'nin en kaliteli kiraz çeşitleri arasında yer aldığını ifade eden Solmaz, "Yeşilyurt'ta yetişen kirazımız piyasada aranan bir ürün. Kalitesi sayesinde diğer birçok üretim bölgesine göre daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk günlerinde üreticiden kilogramı 150 TL'ye alınan kirazın, hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte kalite durumuna göre 70 ila 120 TL arasında işlem gördüğünü belirten Solmaz, kaliteli ürünlerin ise 100 TL'nin altına inmediğini kaydetti. Üretim maliyetleri ve işçilik giderlerindeki artışın üreticinin gelirini etkilediğini kaydeden Solmaz, üreticilerin beklentisinin kilogram fiyatının 200 TL seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Yeşilyurt Ziraat Odası olarak yaklaşık 15 yıldır üreticileri ruhsatlı ve kontrollü ilaç kullanımına yönlendirdiklerini belirten Solmaz, "Devletimizin onay verdiği ilaçların kullanılması konusunda üreticilerimizi bilinçlendiriyoruz. Bu sayede dalbastı kirazında kalıntı sorunu yaşanmıyor. Tüketiciler ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tercih edebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dalbastı Kirazında Rekor Hasat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti Hazal Kaya ifade için adliyede: Mutlu halleri dikkat çekti
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Nohut hasadı başladı: Tarlada görücüye çıktı Nohut hasadı başladı: Tarlada görücüye çıktı
CHP’ye bir darbe daha Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti CHP'ye bir darbe daha! Belediye başkanı ve tüm üyeler istifa etti
YENİ Parti X’e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın YENİ Parti X'e adım attı: Hesabın önceki sahibine bakın
Mobilya mağazasında skandal görüntü Çevredekilere aldırış etmediler Mobilya mağazasında skandal görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
10:24
Altın satışında yeni dönem Kuyumcular kazan kaldıracak
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
09:39
Hadise de Sedat Peker’e özendi
Hadise de Sedat Peker'e özendi
09:26
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
09:15
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
08:53
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 11:03:58. #7.12#
SON DAKİKA: Dalbastı Kirazında Rekor Hasat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.