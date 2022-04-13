'dan 12 ay sabit fiyat garantisi - Son Dakika
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'dan 12 ay sabit fiyat garantisi

13.04.2022 10:37
'dan 12 ay sabit fiyat garantisi

Vodafone Faturalı ve Vodafone Evde İnternet müşterileri, 12 ay sabit fiyat garantisiyle, tarife fiyatında yaşanabilecek herhangi bir artıştan etkilenmiyor.

Vodafone Faturalı ve Vodafone Evde İnternet müşterileri, 12 ay sabit fiyat garantisiyle, tarife fiyatında yaşanabilecek herhangi bir artıştan etkilenmiyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, ramazana özel hazırlanan kampanyayla, Vodafone Yanımda'ya gelen Vodafone'lular ve Vodafone'a yeni gelenler, yapacakları farklı işlemler için Her Şey Yanımda'da tüm kategorilerde geçerli 200 TL'ye varan hediye çeki kazanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müşterilerinin ramazan sevincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Ramazan ayının, birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir dönem olduğunu ifade eden ŞAhin, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerimizin ramazan ayını daha bereketli geçirmesi için ev ekonomisine katkı sağlamayı hedefledik. Mevcut ekonomik koşullarda müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla, 12 ay sabit fiyat garantisi sunmanın yanı sıra ramazana özel hazırladığımız kampanyayla, müşterilerimize Vodafone Yanımda üzerinden yapacakları farklı işlemler için online alışveriş platformumuz Her Şey Yanımda'da geçerli 200 TL'ye varan alışveriş çeki hediye ediyoruz. 'Vodafone'da paran değerli!' söylemini ön plana çıkardığımız bu kampanya kapsamında, Vodafone Red ve Vodafone Evde İnternet'e gelen yeni müşteriler 200 TL, Online Mağaza'dan cihaz alan müşteriler 200 TL, Online Mağaza'dan yeni nesil aksesuar alan müşteriler 50 TL, Vodafone Yanımda üzerinden tarife değişikliği yapan Faturalı müşteriler 75 TL, Faturasız'dan Faturalı'ya geçen müşteriler 75 TL değerinde hediye çeki sahibi oluyor. Farklı tekliflerden yararlanan müşterilerimiz toplamda 750 TL'ye kadar alışveriş çeki kazanabiliyor. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz."

14 kategoride 1,5 milyonu aşkın ürün

Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe ilk defa tüm kategorilerde hizmete sunulan dijital pazaryeri Her Şey Yanımda'da süpermarket, cep telefonları, elektronik, dijital servisler ve oyun, moda, hobi-ofis-kırtasiye, kozmetik ve kişisel bakım, ayakkabı-çanta-aksesuar, spor ve outdoor, anne-bebek, ev-yaşam, pet shop, medikal ürünler ve oto aksesuar olmak üzere 14 kategoride 1,5 milyonu aşkın ürün sunuluyor.

Ramazana özel hazırlanan kampanya kapsamında, Vodafone Yanımda üzerinden kazanılan hediye çekleri 15 Mayıs'a kadar Her Şey Yanımda'da tüm kategorilerde kullanılabilecek. Vodafone müşterileri, çeklerini süpermarket, mutfak ve sağlık ürünlerinin ön plana çıktığı ramazana özel kategorilerde de kullanarak ramazan alışverişlerini yapabilecek.

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Türk Lirası, Vodafone, İnternet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan 12 ay sabit fiyat garantisi - Son Dakika


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