DAP 2025 Proje Destek Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

DAP 2025 Proje Destek Toplantısı

DAP 2025 Proje Destek Toplantısı

DAP İdaresi, 2025 projeleri için çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenledi.

06.02.2025 13:40
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 2025 yılında desteklenecek projeler için uygulayıcı kuruluşlara çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bitkisel Üretim-Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama (KÖTSP) ile Eğitim-Kültür Sektörü Projelerinin yer aldığı ve 3 oturumda gerçekleşen toplantılarda konuşan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, toplantıya katılan uygulayıcı kuruluşların katılımcılarına teşekkür etti.

Demirdöğen, "2025 yılı projelerimizin bölgemize ve illerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Her yıl benzer bilgilendirme toplantılarının yapıldığını belirttiği konuşmasında, imzalanacak protokole uymanın öneminden bahseden Başkan Demirdöğen, uygulayıcı kuruluşlardan, projenin iptalini gerektirecek uygulamalardan kaçınmalarını istedi.

Projelerde yapılacak en küçük değişikliğin bile İdareye haber verilmeden yapılmaması uyarısında bulunan Başkan Demirdöğen, "Protokole aykırı durumların çözümü çok zor. O nedenle toplantıya üst düzey yöneticilerimizin katılmasını istedik. İdarenin bilgisi dışında yapılacak her türlü değişikliğin faturası maalesef uygulayıcı kuruluşa çıkıyor. Sadece bilgilendirme yapılarak çözeceğimiz çok basit problemler bile, eğer bilgilendirme yapmazsak projenin iptaline kadar gitme ihtimali var. O yüzden protokol şartlarına çok dikkat edelim. Tek beklentimiz protokol kurallarına uygun bir şekilde işlemlerin yürütülmesi. Biz zaten Başkanlık olarak yapılabilecek bütün kolaylıkları gösteriyor ve yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Protokol imza süreçleri ve uygulama aşamalarını içeren online toplantıda, DAP İdaresi İzleme ve Değerlendirme Koordinatötörü Ömer Faruk Karyağdı tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Toplantıda, uygulama süreçlerinin detayları ve bu süreçlerin yönetilmesine yönelik bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca, projelerin daha verimli ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için yapılması gereken hazırlıklar, takip edilmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar belirtildi.

Bilgilendirme sonrası, toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DAP 2025 Proje Destek Toplantısı - Son Dakika

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