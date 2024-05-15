DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2025 Yılı Proje Teklif Çağrısı için bilgilendirme toplantısı düzenledi

Ekonomi

Bölgesel kalkınma için 2025 Yılı Proje Teklif Çağrısı'na çıkan DAP Bölge Kalkınma İdaresi, uygulayıcı kuruşlarla yönelik çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yaptı.

328 katılımcının katıldığı toplantıya Başkanlık eden DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, proje döneminin hayırlı olmasını diledi. Uygulayıcı kuruluşlara yönelik, "Bugünkü bilgilendirme toplantısında, sorularınızı bizimle paylaşarak, açıklanmayan hususlar varsa onlara çözüm bulmak için toplanmış bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Yardımcıları Mehmet Özdoğan ve Melih Kirişci'nin de katıldığı toplantıda, uygulayıcı kuruluşlara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan ELİS proje kabulü ve izlenmesine ilişkin sistemle ilgili DAP İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü Ömer Faruk Karyağdı tarafından sunum yapıldı. Çağrı süreçleri hakkında bilgi veren Karyağdı, ELİS, 2025 Yılı Proje Başlıkları, projelerin değerlendirilmesi ve proje kabul, onay ve uygulama konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Proje müracaatlarının kesinlikle ELİS sistemi üzerinden yapılması vurgulanan sunumda, sistem uygulamalı olarak anlatıldı. Proje başvurularının ise 3 Haziran tarihinde mesai saati bitiminde sona ereceği hatırlatıldı. Projelerin değerlendirme süreciyle ilgili bilgi verilen sunumda ayrıca, evrak kontrolünün yapılması, teknik değerlendirme, Bakanlık değerlendirmesi, Bakan olurunun alınması ve Yatırım Programına Programların ve projelerin teklif edilmesi süreçlerine yer verildi. - ERZURUM