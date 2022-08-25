Dardanel, 2022'nin ilk yarısında satışlarını yüzde 92 artırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Dardanel, 2022'nin ilk yarısında satışlarını yüzde 92 artırdı

25.08.2022 11:35
Dardanel, 2022'nin ilk yarısında satışlarını yüzde 92 artırdı

Dardanel, 2022 yılının ilk yarı konsolide finansal raporlarını yayınladı.

Dardanel, 2022 yılının ilk yarı konsolide finansal raporlarını yayınladı. Şirket, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 92 oranında artırdığını duyurdu.

Dardanel'in 2021 yıllık cirosu 1.160 milyar TL olarak gerçekleşirken, şirket bu yıl sadece 6 ayda neredeyse geçtiğimiz yılsonu satış rakamlarına ulaşarak 1.094 milyar TL'lik ciro yaptı. Bu başarılı satış grafiğiyle Dardanel, yılın ilk yarısında 33,5 milyon TL'nin üzerinde net kar elde etti. İhracat büyümesi ise yılın ilk 6 ayında, 2021'in ilk 6 ayına kıyasla; ciroda dolar bazında yüzde 78, tonaj bazında ise yüzde 70 oranında artış gösterdi.

Şirketin FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjı 2021'in ilk yarısında yüzde 12,75 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 14,23 oldu. Dardanel, 2021'de 1.48 milyar TL olan yıllık toplam varlıklarını da bu yılın ilk 6 ayında önemli ölçüde artırarak 1,98 milyar TL seviyesine yükseltti.

Ton balığı konservesinde de büyüyen Dardanel, 2021'in ilk 6 ayına göre ton balığı satış miktarını yüzde 15 oranında artırdı.

"YATIRIMLARA VE İHRACATTA BÜYÜMEYE DEVAM"

Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amacımız, büyüme ivmesini hem Türkiye'de hem de ihracat yaptığımız coğrafyalarda sürdürmek. Geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre ihracatta ciromuzu dolar bazında yüzde 78 artırdık. Ülkemizde ürettiğimiz katma değerli balık ve deniz ürünlerini her geçen gün daha geniş bir coğrafyaya ulaştırıyoruz ve ihracatımıza ivme katıyoruz. Şirketimiz, artan maliyetlere rağmen başarılı gelir performansıyla FAVÖK marjını da yüzde 14,23'e yükseltmeyi başardı. Stratejilerimiz gereği, Ar-Ge çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. Farklı kategorilerde geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle, Dardanel uzmanlığını yeni tüketici gruplarıyla buluşturmak için yatırımlar yapıyoruz. Markalı ve katma değeri yüksek üretimle yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam ediyoruz."

Global bir Türk markası olarak ihracattaki büyüme planlarına hız veren Dardanel, Türkiye ekonomisine döviz geliri sağlamayı da sürdürüyor. Şirketin Edirne- Enez'deki fabrika binasının yenilenmesi için fizibilite çalışmaları tamamlanırken, burada üretilecek yıllık 800 milyon TL değerindeki ürünlerin ağırlıklı olarak yurt dışına satılması planlanıyor.

DARDANEL'E YÜKSEK KALİTELİ KREDİ NOTU

Kurulduğu 1984 yılından bu yana sektöründeki güçlü liderliğini koruyan Dardanel; yurt içi satış ve ihracat rakamları ile desteklenen istikrarlı büyümesi sebebiyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia'dan yüksek kaliteli kredi notu aldı. Değerlendirme sonucunda, Dardanel'in ulusal uzun vadeli kredi notu A- olarak açıklanırken; sektördeki 38 yıllık tecrübesi, marka itibarı, farklı lokasyonlara yayılma gücü ve ihracat seviyesindeki büyüme potansiyeli nedeniyle yatırım için şirketin tüm göstergelerinin olumlu yönde geliştiği belirtildi.


YORUMLAR
500
TCMB: Reel kesim güven endeksi 1,6 puan azaldı TCMB: Reel kesim güven endeksi 1,6 puan azaldı Ticaret Bakanlığının e-ihracat destekleri belli oldu (2) Ticaret Bakanlığının e-ihracat destekleri belli oldu (2)
Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dardanel, 2022'nin ilk yarısında satışlarını yüzde 92 artırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:23 Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
11:16 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak
10:55 Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
10:11 NATO görevi yapan Türk F-16'ları, gerekli karşılığı vermesinin ardından bir kez daha Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildi
10:08 Sancaktepe'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında art arda bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 11:54:48. #1.11#
SON DAKİKA: Dardanel, 2022'nin ilk yarısında satışlarını yüzde 92 artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement