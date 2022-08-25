Dardanel, 2022'nin ilk yarısında satışlarını yüzde 92 artırdı

Dardanel, 2022 yılının ilk yarı konsolide finansal raporlarını yayınladı. Şirket, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını yüzde 92 oranında artırdığını duyurdu.

Dardanel'in 2021 yıllık cirosu 1.160 milyar TL olarak gerçekleşirken, şirket bu yıl sadece 6 ayda neredeyse geçtiğimiz yılsonu satış rakamlarına ulaşarak 1.094 milyar TL'lik ciro yaptı. Bu başarılı satış grafiğiyle Dardanel, yılın ilk yarısında 33,5 milyon TL'nin üzerinde net kar elde etti. İhracat büyümesi ise yılın ilk 6 ayında, 2021'in ilk 6 ayına kıyasla; ciroda dolar bazında yüzde 78, tonaj bazında ise yüzde 70 oranında artış gösterdi.

Şirketin FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjı 2021'in ilk yarısında yüzde 12,75 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 14,23 oldu. Dardanel, 2021'de 1.48 milyar TL olan yıllık toplam varlıklarını da bu yılın ilk 6 ayında önemli ölçüde artırarak 1,98 milyar TL seviyesine yükseltti.

Ton balığı konservesinde de büyüyen Dardanel, 2021'in ilk 6 ayına göre ton balığı satış miktarını yüzde 15 oranında artırdı.

"YATIRIMLARA VE İHRACATTA BÜYÜMEYE DEVAM"

Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Amacımız, büyüme ivmesini hem Türkiye'de hem de ihracat yaptığımız coğrafyalarda sürdürmek. Geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre ihracatta ciromuzu dolar bazında yüzde 78 artırdık. Ülkemizde ürettiğimiz katma değerli balık ve deniz ürünlerini her geçen gün daha geniş bir coğrafyaya ulaştırıyoruz ve ihracatımıza ivme katıyoruz. Şirketimiz, artan maliyetlere rağmen başarılı gelir performansıyla FAVÖK marjını da yüzde 14,23'e yükseltmeyi başardı. Stratejilerimiz gereği, Ar-Ge çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. Farklı kategorilerde geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle, Dardanel uzmanlığını yeni tüketici gruplarıyla buluşturmak için yatırımlar yapıyoruz. Markalı ve katma değeri yüksek üretimle yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam ediyoruz."

Global bir Türk markası olarak ihracattaki büyüme planlarına hız veren Dardanel, Türkiye ekonomisine döviz geliri sağlamayı da sürdürüyor. Şirketin Edirne- Enez'deki fabrika binasının yenilenmesi için fizibilite çalışmaları tamamlanırken, burada üretilecek yıllık 800 milyon TL değerindeki ürünlerin ağırlıklı olarak yurt dışına satılması planlanıyor.

DARDANEL'E YÜKSEK KALİTELİ KREDİ NOTU

Kurulduğu 1984 yılından bu yana sektöründeki güçlü liderliğini koruyan Dardanel; yurt içi satış ve ihracat rakamları ile desteklenen istikrarlı büyümesi sebebiyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia'dan yüksek kaliteli kredi notu aldı. Değerlendirme sonucunda, Dardanel'in ulusal uzun vadeli kredi notu A- olarak açıklanırken; sektördeki 38 yıllık tecrübesi, marka itibarı, farklı lokasyonlara yayılma gücü ve ihracat seviyesindeki büyüme potansiyeli nedeniyle yatırım için şirketin tüm göstergelerinin olumlu yönde geliştiği belirtildi.