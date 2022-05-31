DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın birincisi Atatürk Üniversitesi oldu

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Koordinatörü Erdal Turgut, Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması ilişkin, "Önemli olan bir şey var ki herkes buradan bir kazanımla gidiyor, o dostluk, o birliktelik, takım olma ruhu çok önemli." dedi.

DASK'ın, Türkiye'de depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla 6'ncısını düzenlediği söz konusu yarışmanın ödül töreni, Osmanlı Arşivleri'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, Türk Reasürans olarak DASK'ın yönetimine 2 yıl önce geldiklerini anımsatarak, her alanda DASK'ı daha da ileriye taşımak için çalıştıklarını, yarışmadaki heyecanın ne kadar doğru yolda gittiklerini gösterdiğini belirtti.

Bu heyecanı daha da ileriye taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Turgut, "Önemli olan bir şey var ki herkes buradan bir kazanımla gidiyor, o dostluk, o birliktelik, takım olma ruhu çok önemli." diye konuştu.

Turgut, şunları kaydetti:

"Bugün burada bizimle olan öğrencilerden depremi yaşamış olanlar olduğu kadar hafızasındaki deprem anıları televizyonda gördüklerinden ibaret olanlar da var. Depremler olduktan sonra hatırladığımız bu acıları, depremin üzerinden zaman geçince unutma eğilimindeyiz. Ancak bu acıların yeniden yaşanmaması için deprem gerçeğinin hep farkında olmamız ve depreme hazır olmamız gerekiyor. Biz DASK olarak depremin neden olduğu finansal riskleri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvenceye alıyoruz. Ancak depreme gerçekten hazır olmak için bu yeterli değil, almamız gereken pek çok önlem var. Bu noktada sizlerin bilgisi, deneyimi, depreme dayanıklı yapı konusuna verdiğiniz önem inanıyorum ki ülkemize önemli katkılar sağlayacak."

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren ise yarışma sürecini heyecanla takip ettiklerini aktararak, Türk Reasürans olarak bu yarışmayı çok önemsediklerini, bu nedenle de bu yıl Türk Reasürans Özel Ödülü vermek istediklerini söyledi.

Yarışmada ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından geleceğin inşaat mühendislerinin deprem bilinciyle yetişmesini hedefleyen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Yarışma kapsamında birincilik ödülünü Erzurum Atatürk Üniversitesi kazandı. Ödül plaketini DASK Yönetim Kurulu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı Mete Güler'den alan öğrenciler, para ödülünün yanı sıra Türk Reasürans Özel Ödülü'nün ve üniversitelerine laboratuvar teçhizatı temini için 50 bin TL değerinde ödülün de sahibi oldu. Yarışmada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ikinci, Yozgat Bozok Üniversitesi ise üçüncü olarak para ödülüne layık görüldü.

Törende ayrıca Türk Reasürans Özel Ödülü'nün yanı sıra dört özel ödül daha sahiplerini buldu. İstanbul Teknik Üniversitesi En İyi Mimari Özel Ödülü'nü, Erzurum Atatürk Üniversitesi En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü'nü, Antalya Bilim Üniversitesi En İyi İletişim Becerisi ve En İyi Sunum Ödülü'nü ve Süleyman Demirel Üniversitesi de yarışma katılımcılarının verdiği oylarla belirlenen Yarışma Ruhu Ödülü'nü kazandı.