DDKKM Hesapları Bakiyesi 10 Milyon Dolar

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, haziran ayında 10 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, DDKKM toplam stok bakiyesi haziran ayında sabit kalarak 10 milyon dolar oldu.