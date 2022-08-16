Defacto'dan yeni mobil ödeme uygulaması 'DFPOS' - Son Dakika
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Defacto'dan yeni mobil ödeme uygulaması 'DFPOS'

16.08.2022 11:24
Defacto'dan yeni mobil ödeme uygulaması 'DFPOS'

DeFacto, yeni mobil ödeme uygulaması DFPOS'u geliştirdiğini duyurdu.

DeFacto, yeni mobil ödeme uygulaması DFPOS'u geliştirdiğini duyurdu. Yeni uygulamayla mağazalarda ödeme kuyruklarının önüne geçerek alışverişin kolay hale getirilmesi hedefleniyor.

'Android POS' özelliği taşıyan DFPOS, sağladığı mobilite ile mağazaların her noktasında omni-channel destekli ödeme ve iade işlemlerinin yapılmasını mümkün kılarak müşterilerin alışveriş deneyimlerini kolaylaştırıyor. Tüm işlemlerden sonra aynı cihaz üzerinden işlemlere ait çıktılar kasada olduğu gibi alınabiliyor ve satışa ait bilgiler müşterilerin cep telefonuna SMS olarak iletilebiliyor.

Uygulama, yeni sadakat programı DeFacto Gift Club'a da entegre edilerek, alışveriş daha avantajlı hale getirildi. Böylece üyeler her alışverişlerinde ekstra puan kazanabiliyor ve alışverişleri sırasında, geçmiş alışverişlerinden de kazanmış oldukları puanlarını kullanabiliyor.


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Kaynak: DHA

alışveriş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Defacto'dan yeni mobil ödeme uygulaması 'DFPOS' - Son Dakika

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