Defne Yaprağı Sektör Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Defne Yaprağı Sektör Toplantısı

Defne Yaprağı Sektör Toplantısı

Söke'de defne yaprağı üretimi ve işleme konularında sektör toplantısı düzenlendi.

31.01.2025 11:18
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Aydın'ın Söke ilçesinde önemli ıtri ve tıbbi bitkilerinden olan defne bitkisinin üretimden hasada daha kaliteli ürün yetiştirilmesi ve işlenmesinde sektör olarak yapılabilecek konularla ilgili olarak Defne Yaprağı İşleme Sektör Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, "Bildiğiniz üzere ülkemiz, belirlenen 12 bin bitki çeşidi ile zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu bitkilerin 4 bine yakını (3 bin 649) yöreye özgü iklim ve toprak şartlarında yetişen endemik tür ve çeşitlerden oluşmaktadır. Mevcut bitki tür ve çeşitlerimizin yaklaşık bini de ülkemizde veya dünyada ıtri ve tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz ihracatında 2023 yılı itibarıyla birinci sırayı 16 bin 954 ton ile kekik, ikinci sırayı 14 bin 771 ton ile defne yaprağı almıştır. Kimyon, kişniş, biberiye, nane, diğer ihraç ürünlerimizdir. Ülkemiz defne yaprağı ihracatında dünyada tekel durumdadır ve dünya talebi bellidir. Bu sebeple hem fiyat dengesinin sağlanması, en önemlisi de doğanın korunması için aşırı kesimden kaçınılması oldukça önemli bir husustur. Bugün bizleri bir araya getiren Defne Yaprağı İşleme Sektör Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İbrahim Altıntaş, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tekel, Dünya, Tarım, Söke, Son Dakika

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