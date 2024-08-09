Delta Hava Yolları, yazılım sorunu nedeniyle 380 milyon dolar gelir kaybı yaşayacak

Ekonomi

ABD merkezli Delta Hava Yolları, CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle doğrudan gelir kaybının 380 milyon dolar olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, küresel yazılım sorununun Delta'nın operasyonlarını aksattığı ve 5 günde yaklaşık 7 bin uçuşun iptal edilmesine neden olduğu aktarıldı.

Söz konusu olayın doğrudan gelir kaybının ise eylülde sona erecek çeyrekte 380 milyon dolar olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Delta Üst Yöneticisi (CEO) Ed Bastian, konuya ilişkin açıklamasında, bu uzunlukta ve büyüklükte bir operasyonel aksamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bastian, "Kesinti nedeniyle oluşan en az 500 milyon dolarlık zararın tazmini için CrowdStrike ve Microsoft'a karşı yasal taleplerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, 19 Temmuz'dan itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

Küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerden birisi havacılık, küresel bazda en olumsuz etkilenen şirket de ABD merkezli Delta Hava Yolları olmuştu.