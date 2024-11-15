Demir Çelik İhracatında Filyos Limanı Avantajı

Ekonomi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, demir çelik ihracatının konteynerle Filyos Limanından yapıldığı takdirde ton başına maliyetin 32 dolardan 7 dolara kadar düşeceğini belirtti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz beraberinde KTSO Meclis Başkanı Adnan Çebi, KTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte göreve geldikleri süre boyunca yapılan çalışmaları değerlendirmek için gazetecilerle bir araya geldi.

Salgın döneminde demir-çelik sektörünün çok iş yaptığını belirten Çapraz, pandemiden çıktıktan sonra 2023 ve 2024 yılının zor geçtiğini ifade etti.

"2025'in ikinci yarısından itibaren ekonomik olarak rahatlamaya kavuşacağımızı ümit ediyoruz" diyen Çapraz, "Demir-çelik sektörü her 3-4 yılda bir pik yapar. Sonra 3-4 yıl kötü gider ama sektör olarak bereketlidir. Önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Karabük'teki demir-çelik kümeleşmesine baktığımız zaman dünyada bu kadar ticari profilin üretilebildiği en inceden en kalın ebatta kadar ticari profil grubunun üretilebildiği dünyada başka bir şehir yok" ifadelerini kullandı.

Çapraz, "Bizim en büyük handikabımız limana olan uzaklığımız. Biz bu kadar zorluğa rağmen Karabük'ten ihracat yapıyoruz. Biz şuanda yapmış olduğumuz ihracatı konteynerle yapıyoruz. Karabük'teki demir çelik ihracatı konteynerle oluyor. Bu da Gebze- Dilovası bölgesinden oluyor. Yaklaşık olarak ton başına 30-32 dolar maliyeti var. Yani malzemenin buradan gönderilmesi, elle işlemesi, liman ücreti hepsi içinde. Bunu Filyos üzerinden yapabildiğimizi düşünüysek bu rakam 7 dolarlara düşüyor. Yani tonda 23-25 dolar rekabeti artırabilecek bir maliyet avantajında bahsediyoruz. O belki tamamen cebinize kar olarak girmez ama yurt dışında bir Çin'le rekabet edebilmeniz için size maliyet avantajı sağlar. Filyos Limanı onun için çok önemli. Demir yolu ağını genişletirsek, ürünlerimizi demir yoluyla taşıyabilirsek maliyet olarak çok avantaj elde edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı hatıra fotoğrafı ile son buldu. - KARABÜK