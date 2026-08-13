Demir Yolu Denetimleri Artacak - Son Dakika
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Demir Yolu Denetimleri Artacak

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Ulaştırma Bakanlığı, 2023'te 135 demir yolu denetimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, demir yolu sektöründe emniyetin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için bu yılın ocak-haziran döneminde 91 denetim gerçekleştirilirken, yılın ikinci yarısında 135 denetim yapılması hedefleniyor.

AA muhabirinin Bakanlığın 2026 yılına ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, demir yolu taşımacılığında daha iyi hizmet verilebilmesi için Bakanlığın denetim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Buna göre, yılın ocak-haziran döneminde demir yolu taşımacılığı yapan firmalar, yolcu hakları ile kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi gibi alanlarda 19 denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 15 demir yolu işletmecisi, 19 gar ve istasyon ile 7 yolcu treni de denetlendi.

Ayrıca, söz konusu dönemde demir yolu emniyetinin güçlendirilmesi, sertifikasyon ve tescil süreçlerinde uygulama birliğinin sağlanması, teknik denetim kapasitesinin geliştirilmesi ve kamu hizmet kalitesinin artırılması amacıyla faaliyetler yürütüldü.

Bu çerçevede, 4 emniyet yönetim sistemi denetimi, 12 tren makinisti yeterlilik kontrolü, 15 emniyet açısından kritik görevli personel yeterlilik kontrolü, 27 bakımdan sorumlu kuruluşlara yönelik teknik denetim, 8 demir yolu altyapı bakım denetimi, 6 tescil öncesi araç tespiti ve teknik saha incelemesi olmak üzere 72 faaliyette bulunuldu.

Bakanlıkça, demir yolu sektöründe emniyetin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla yılın ilk 6 ayında yapılan denetim sayısı 91 oldu.

Yılın ikinci yarısında yapılacak faaliyetler

Bakanlık yılın ikinci yarısında da demir yolu sektörüne yönelik faaliyetlerine devam edecek.

Yıl sonuna kadar planlı denetimlerin tamamlanması, belge ve tescil süreçlerinde hizmet kalitesinin artırılması, mevzuat ve teknik şartname çalışmalarının olgunlaştırılması, risk esaslı denetim modelinin güçlendirilmesi ve dijitalleşme çalışmalarının ilerletilmesi amaçlanıyor.

Yılın ikinci yarısında da bakımdan sorumlu kuruluşlara yönelik 63, demir yolu altyapısının bakımına yönelik 6, emniyet yönetim sistemine yönelik 8, kritik personele yönelik 21, tren makinistlerine yönelik 14 olmak üzere 112 denetim yapılması hedefleniyor.

Ayrıca 2026 yılı denetim planında yer alan Demir Yolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren işletmecilere yönelik 15, yolcu hakları kapsamında 4, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 4 olmak üzere 23 denetim yapılması planlanıyor.

Böylece, Bakanlıkça yılın ikinci yarısında 135 denetim yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

ulaştırma bakanlığı, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demir Yolu Denetimleri Artacak - Son Dakika

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