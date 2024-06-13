Demirci Kirazı Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Demirci Kirazı Hasat Dönemi Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilen Demirci kirazında hasat dönemi başladı. Üreticiler, sabah erken saatlerde tarlalarına giderek kiraz topluyor. Toplanan kirazlar kalibresine göre ayrıldıktan sonra ilçeye gelen firmalara satılıyor. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, çiftçilere destek verdiklerini ve alıcı firmaları denetlediklerini belirtti. Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya ise Demirci kirazının Akdeniz meyve sineğinden ari alanda üretildiğini ve bu yıl 15-20 bin ton arasında üretim beklediklerini söyledi. Kirazlar şu anda kalitesine göre 50 ile 85 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor ve birçok ülkeye ihraç ediliyor. Hasat ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

13.06.2024 10:23
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilen Demirci kirazında hasat dönemi başladı.

Sabah erken saatlerde tarlalarına giden üreticiler, hava sıcaklığının çok yükseldiği öğle saatlerine kadar kiraz topluyor.

Toplanan kirazlar kalibresine göre ayrıldıktan sonra ilçeye gelen firmalara satılıyor.

Belediye Başkanı Erkan Kara, AA muhabirine çiftçilere destek verdiklerini belirterek, "Çiftçimizin mahsulünün en iyi şekilde satılması için ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yaş meyve alım merkezlerine gelen alıcı firmaları sürekli denetliyoruz." dedi.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya da Demirci kirazının Akdeniz meyve sineğinden ari alanda üretildiğini belirterek, "Bu yıl 15-20 bin ton arasında üretim bekliyoruz. İhracata giden kirazlarımız şu anda kalitesine göre 50 ile 85 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Almanya ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Hasadımız ağustos ayı sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Kiraz üreticisi Sabit Çoban ise 23 dönüm arazide 600 ağaçla kiraz ürettiğini ifade ederek, kirazın bakımının zor olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Demirci Kirazı Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika

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