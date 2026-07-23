Demiryolu İhalesi Rec'e Gitti - Son Dakika
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Demiryolu İhalesi Rec'e Gitti

23.07.2026 12:03
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Rec Uluslararası İnşaat, 64 milyar TL'lik demiryolu ihalesini kazanarak 2030'da tamamlayacak.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Rönesans Holding'in iştiraki Rec Uluslararası İnşaat, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini Tamamlama ve İlave İşleri" ihalesini, 64 milyar TL'ye kazandı. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ile Rec Uluslaraası İnşaat arasında hafta başında sözleşme imzalandı.

AYGM, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini Tamamlama ve İlave İşleri" ihalesi için aralarında Rec Uluslararası İnşaat'ın da bulunduğu 5 ayrı şirket teklif verdi.

Genel Müdürlük, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini Tamamlama ve İlave İşleri" ihalesini sonuçlandırdı. İhaleyi, 64 milyar TL'ye, Rönesans Holding'in iştiraki Rec Uluslararası İnşaat'ın kazandığı ifade edildi.

"2030 YILINDA TAMAMLANACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, ANKA'nın sorusu üzerine, AYGM ile Rec Uluslararası İnşaat arasında hafta başında sözleşmenin imzalandığını belirterek, "Proje ve bu kapsamda yer alan işler, 2030 yılında tamamlanacak" diye konuştu.

ÖNCEKİ İHALEYİ DE REC KAZANMIŞTI

AYGM'nin, 2020 yılında gerçekleştirdiği, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demir Yolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini" ihalesini de Rec Uluslararası İnşaat kazanmıştı. AYGM ile Rec arasında, yaklaşık 6,8 milyar TL'lik sözleşme imzalanmıştı. Projeyle ilgili inşaat çalışmaları sürüyordu.

Rönenans Holding'in internet sitesinde bu projeyle ilgili, "Mersin–Adana arasında yaklaşık 76 km uzunluğunda dört hatlı, Adana–Gaziantep arasında çift hatlı yüksek standartlı bir demiryolu hattı inşa edilmektedir. 200 km/s tasarım hızına uygun şekilde yenilenen hat, 286 km'lik proje uzunluğu ile Gaziray bağlantısının da eklenmesi sonucunda toplam 312,5 km'ye ulaşmaktadır" deniliyor.

Projenin tamamlanması ile Mersin–Gaziantep arası seyahat süresi 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demiryolu İhalesi Rec'e Gitti - Son Dakika

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