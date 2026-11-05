Demokratların Kongre'de çoğunluğu yapay zeka veri merkezi harcamalarını azaltabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Demokratların Kongre'de çoğunluğu yapay zeka veri merkezi harcamalarını azaltabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Demokratların Kongre'de çoğunluğu alması, yapay zeka veri merkezi harcamalarını azaltıp Fed'in faiz artırımı beklentilerini etkileyebilir. Analistler, vaatler yerine getirilirse veri merkezi inşaatlarının yavaşlayarak enflasyonist baskıyı hafifletebileceğini öngörüyor.

ABD Kongresi ara seçimlerinde Demokratların, Senatonun ardından Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhuriyetçilerden almasıyla yapay zeka veri merkezleri kaynaklı harcamaların azalabileceği ve bunun enflasyonist baskıları hafifleterek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini etkileyebileceği öngörülüyor.

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratların çoğunluğu elde etmesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD/İsrail-İran Savaşı konusunda daha ılımlı bir yaklaşım sergileyebileceğine yönelik umutlar arttı.

Böyle bir gelişme olması halinde enerji maliyetlerinin ve küresel faiz oranlarına yönelik yukarı yönlü baskının azalabileceği öngörülüyor.

Fed, Orta Doğu kaynaklı enerji arzına ilişkin endişelerin enflasyonist baskıları artırmasıyla eylülde, 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini 25 baz puan artırıp yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti.

Seçim sonuçları teknoloji sektörü için yaşanabilecek en kötü senaryo olabilir

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, Demokratların Kongre'de çoğunluğu ele geçirmesinin piyasa açısından teknoloji sektörü için yaşanabilecek en kötü senaryo olabileceğini belirtti.

Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşmasına yönelik muhalif duruşun bundan önce birçok Kongre seçim yarışında öne çıkan başlıca meselelerden biri olduğunu ifade eden Waterer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Demokratlar, kampanya dönemindeki vaatlerini yerine getirirse, yapay zeka veri merkezi inşaatlarının hızında bir yavaşlama yaşanabilir. Bu durumun kendisi bile ABD ekonomisi üzerinde hafif bir dezenflasyonist etki yaratabilir. Bu da Fed'in bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında ne kadar agresif davranması gerektiğine ilişkin beklentilerin bir miktar aşağı çekilmesine yol açabilir."

Finansal hizmetler şirketi Capital.com'un Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda ise "İlk bakışta piyasalar, bu gelişmeyi ABD'nin maliye politikası kaynaklı ekonomik teşvikinin zayıflayacağı şeklinde yorumluyor. Bunun temel nedeni, Kongre'nin Trump yönetiminin maliye politikalarını engellemesi veya sekteye uğratmasına dair beklentiler. Bu durum, ABD'de enflasyon ve faiz oranları üzerindeki yukarı yönlü riskleri bir miktar azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 11:49:49. #7.12#
SON DAKİKA: Demokratların Kongre'de çoğunluğu yapay zeka veri merkezi harcamalarını azaltabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android