DENİB Başkanı Uğurlu: 1 Trilyon TL'lik Finansman Paketi Üretim ve İhracata Can Suyu Olacak - Son Dakika
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DENİB Başkanı Uğurlu: 1 Trilyon TL'lik Finansman Paketi Üretim ve İhracata Can Suyu Olacak

DENİB Başkanı Uğurlu: 1 Trilyon TL\'lik Finansman Paketi Üretim ve İhracata Can Suyu Olacak
14.07.2026 14:21
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DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı imalat sanayine yönelik 1 trilyon TL'lik finansman paketini memnuniyetle karşıladı. Uygun şartlı kredilerin üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirten Uğurlu, paket kapsamında 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve 12 puan kamu destekli kredilerin sanayiciler için önemli avantaj sunduğunu ifade etti.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan imalat sanayine yönelik toplam 1 trilyon TL'lik finansman paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, uygun şartlı kredilerin üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan imalat sanayine yönelik yeni finansman paketini değerlendirdi. Uğurlu, yatırım, üretim ve ihracatın desteklenmesi açısından finansmana erişimin kritik önem taşıdığını vurgulayarak, açıklanan toplam 1 trilyon TL'lik uygun şartlı finansman desteğinin sanayiciler ve ihracatçılar için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı paket kapsamında, Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı'nın bütçesinin 750 milyar TL'ye çıkarıldığını hatırlatan Başkan Uğurlu, imalat sanayine yönelik ayrıca 250 milyar TL tutarında yeni uygun şartlı kredi paketinin devreye alındığını belirtti. Böylece iki program kapsamında imalat sanayine toplam 1 trilyon TL finansman desteği sağlanacağını kaydetti.

Program kapsamında kullandırılacak kredilerin 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli olacağını aktaran Uğurlu, finansman maliyetinin 12 puanlık bölümünün kamu tarafından karşılanacak olmasının da işletmeler için önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti.

Küresel pazarlarda faaliyet gösteren ihracatçıların yüksek maliyetler ve yoğun rekabet şartlarıyla mücadele ettiğine dikkat çeken Uğurlu, uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanlarının artırılmasının firmaların yatırımlarını hızlandıracağını, üretim ve ihracat kapasitelerini korumalarına katkı sunacağını söyledi.

Denizli'nin emek yoğunluklu sektörlerde güçlü bir üretim yapısına sahip olduğunu vurgulayan Uğurlu, özellikle işletme sermayesine yönelik finansman imkanlarının genişletilmesini son derece değerli bulduklarını belirtti.

Osman Uğurlu, açıklamasını, "Bu önemli kararın hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, açıklanan finansman programının sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz." sözleriyle tamamladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DENİB Başkanı Uğurlu: 1 Trilyon TL'lik Finansman Paketi Üretim ve İhracata Can Suyu Olacak - Son Dakika

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