DENİB Başkanı Uğurlu, faiz sabit kalsa da ihracat kredisinde büyüme sınırı esnekliği istedi

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Merkez Bankasının faizleri yüzde 37'de sabit bıraktığı kararla ilgili olarak, "Faiz düşürülmese bile kredi büyüme sınırlarında esneklik, rekabetçi finansman ortamını destekleyecektir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttuğunu belirten DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen sıkı para politikası duruşunu önemli bulmakla birlikte, üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından reel sektörün finansmana erişim koşullarının da eş zamanlı olarak gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada, ihracat reeskont kredilerinde finansman maliyetinin yüzde 23,95 seviyesine indirilmesi, günlük limitlerin artırılması ve son olarak BSMV istisnasının kapsamının genişletilmesini ihracatçılarımız adına olumlu karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatçılarımızın uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişimini daha da kolaylaştıracak adımların devam etmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede, politika faizinde bir indirim yapılmasa dahi özellikle ihracat ve üretim odaklı kredilerde büyüme sınırlarının esnetilmesinin, reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırarak daha rekabetçi bir finansman ortamının oluşmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Dış talep tarafındaki gelişmelerin de bu ihtiyacı daha önemli hale getirdiğine işaret eden Uğurlu, "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin ağustos ayında 52,7'ye yükselerek üst üste dördüncü ay iyileşmesi, ana ihracat pazarlarımızdaki talep koşullarının güçlendiğine işaret ediyor. Dış pazarlarda oluşan bu olumlu iklimi ihracata daha güçlü şekilde yansıtabilmemiz için firmalarımızın finansman imkanlarıyla desteklenmesi ve rekabetçiliklerinin korunması kritik önem taşıyor. Nitekim Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı ağustos itibarıyla 280,3 milyar dolarla tarihi zirveye ulaşmış durumda. Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yılı için 282 milyar dolarlık mal ihracatı öngörülüyor. Bu hedeflere ulaşmanın yolu, ihracatçımızın dünya pazarlarında fiyat, finansman ve verimlilik açısından rekabet gücünü koruyabilmesinden geçiyor. Denizli olarak biz de bu sürece güçlü katkı sunmaya devam ediyoruz. İlimizin son 12 aylık ihracatı 4 milyar 971 milyon dolara ulaşarak 5 milyar dolar eşiğine geldi. Küresel rekabetin son derece yoğun olduğu bir dönemde ortaya konulan bu performans, ihracatçılarımızın üretme ve dünya pazarlarında var olma kararlılığının önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde dış talepteki görece iyileşmenin uygun finansman koşullarıyla desteklenmesini; ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak, maliyetlerini azaltacak ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak uygulamaların güçlendirilerek sürdürülmesini temenni ediyoruz. İhracatımızı daha yüksek seviyelere taşıyacak üretim, finansman ve rekabetçilik eksenli politikaların, ülkemizin OVP hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacağına inanıyoruz" diye konuştu.