DENİB Başkanı Uğurlu, sipariş kaybının tüm üretim zincirini etkilediğini söyledi

Sektör temsilcilerini Denizli'de buluşturan TEKSPEKTİF programında, tekstil ve hazır giyimdeki sipariş kayıpları ile artan maliyetler ele alındı. "Çözüm yine bu salonun içinde" mesajının verildiği etkinlikte, sektörün 2030 hedefleri ve katma değerli üretim vizyonu konuşuldu.

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) organizasyonunda, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliğinde ve Denizli Sanayi Odası (DSO) iş birliğinde TEKSPEKTİF programı gerçekleştirildi. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün temsilcilerini Denizli'de bir araya getiren programda mevcut durumu analizi yapılarak gelecek döneme ilişkin beklentiler değerlendirildi. Tekstil ve konfeksiyon sektörünün içinde bulunduğu zorlu sürece dikkat çeken DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Tekstil ve hazır giyim sektörümüz ciddi bir daralma ve rekabet gücü kaybıyla karşı karşıya. Yaşadığımız süreç bize tekstil ile konfeksiyonun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Konfeksiyondaki sipariş kaybı kumaştan boyahaneye, dokumadan ipliğe kadar bütün üretim zincirini etkiliyor. Bu nedenle sektörümüzün geleceğini ancak birlikte çalışarak ve ortak akılla şekillendirebiliriz. TEKSPEKTİF'i de bu açıdan sektörümüzün bir aile meclisi olarak görüyorum. Sorunlarımızı açıkça konuşmak kadar uygulanabilir ve somut çözüm önerilerini birlikte ortaya koymak da önemli. Çünkü çözüm yine bizde, bu salonun içinde. Sektörümüz geçmişte pek çok zorluğun üstesinden geldi; sahip olduğumuz üretim gücü, tecrübe ve çalışma azmiyle yine başaracağımıza inanıyorum" dedi.

"Sektörün ihtiyaçlarını görünür kılmayı hedefledik"

Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün üretim gücü, ihracatı, istihdamı ve bilgi birikimiyle ülke ekonomisindeki önemine dikkat çeken DETGİS Başkanı Halil Erdoğan, "Artan üretim maliyetleri, finansmana erişim, kur-maliyet dengesi ve küresel rekabet sektörü yeni arayışlara yöneltti. Sektörün güçlü yönlerinin değişen dünya şartlarında yeniden konumlandırılması gerekiyor. Belki de bugün artık sadece 'Nasıl daha fazla üretiriz?' sorusunu değil, 'Nasıl daha fazla değer üretiriz?' sorusunu sormamız gerekiyor. TEKSPEKTİF sektörün mevcut durumunu değerlendirmenin yanı sıra geleceğe yönelik ortak bir perspektif oluşturma amacı taşıyor. Tekstil, Denizli'nin üretim kültürü, ihracatı ve istihdamı açısından büyük önem taşıyor. Etkinliğimizin yeni fikirlerin ve iş birliklerinin başlangıcı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Kasapoğlu sektörün gelecekteki konumuna dikkat çekti

Programın devamında düzenlenen TEKSPEKTİF panelinin moderatörlüğünü DSO Başkanı Selim Kasapoğlu üstlendi. TİM Başkan Vekili Ahmet Öksüz ve TGSD Başkanı Toygar Narbay'ın konuk olduğu panelde, tekstil ve hazır giyim sektörünün mevcut şartları, küresel rekabette yaşanan değişim ve gelecek döneme ilişkin beklentiler değerlendirildi. Başkan Kasapoğlu'nun yönelttiği sorularla, tekstil ve hazır giyim sektörünün değişen küresel şartlar karşısındaki konumu ve geleceğe yönelik yol haritası ele alındı. Türkiye'nin üretim gücünü koruyarak katma değerini artırması, uluslararası rekabette yeniden güç kazanması ve 2030'a uzanan süreçte sektörün dönüşümünü belirleyecek unsurlar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Panelde sektörün geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşan Kasapoğlu, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan sürecin sanayi üretiminin genelinde karşılaşılan maliyet ve rekabet sorunlarından bağımsız ele alınamayacağına dikkat çekti. Türkiye'nin sahip olduğu üretim tecrübesini ve güçlü sanayi altyapısını koruyarak yeni rekabet şartlarına uyum sağlaması gerektiğini belirten Kasapoğlu, önümüzdeki dönemde üretimde verimliliğin ve katma değerin artırılması, pazar çeşitliliğinin güçlendirilmesi ve değişen küresel taleplere daha hızlı cevap verebilen bir üretim yapısının oluşturulmasının sektör açısından belirleyici olacağını vurguladı. Kasapoğlu, sektörün bugünkü tablosunu doğru okumak kadar, gelecekte nerede konumlanacağını ve bu hedefe hangi adımlarla ulaşacağını ortaya koymanın da önem taşıdığını ifade etti.