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Ekonomi

DENİB Helal Expo'ya Katıldı

DENİB Helal Expo\'ya Katıldı

DENİB, İstanbul'daki Helal Expo Fuarı'na katılarak ihracat ve gıda sektörünü tanıttı.

27.11.2024 14:04
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), 27-30 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Helal Expo Fuarına info stand ile katılım sağladı.

Fuara info stand ile ikinci kez katıldığımızı belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

"104 yerli, 233 yabancı katılımla geniş bir uluslararası platform sunan Helal Expo'da katılımcı profilini incelediğimizde; Pakistan, Endonezya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Bulgaristan, Tayvan, Azerbaycan, Kore ve Rusya gibi dünyanın dört bir yanından iş dünyasını bir araya getiren fuar olduğunu görüyoruz. Ülkemizde düzenlenen fuarın bu denli geniş kitleye ulaşması bizleri mutlu ediyor. Ülkemizden de gıdadan kozmetiğe, sertifikasyondan tekstile kadar birçok sektörü buluşturacak olan fuarda DENİB olarak yer alarak helal ürün pazarındaki varlığımızı güçlendirmek amacıyla üyelerimizi temsil edeceğiz. Denizli'nin helal ürün sektörünü ve ihracatını en güzel şekilde tanıtacağız. Denizli'nin gıda sektörü 2024 yılının Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık döneminde yüzde 4,2 oranında artışla 275 milyon dolara ulaştı. Helal Expo'da gıda sektöründe yeni iş fırsatları yakalayarak potansiyelimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.

Fuarların öneminden bahseden Memişoğlu, "Fuarları hem mevcut pazarlarımızı sürdürülebilir kılmak hem de yeni pazarlara erişmek için en önemli etkinlikler olarak görüyoruz. İhracatımızın katma değerini artırmak için üyelerimizin fuarlara katılımını teşvik ediyor, DENİB olarak info standımızla üyelerimizin yanında oluyor, rekabet gücümüzü ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizde gerçekleşen fuarları kültürümüzü tanıtmak için de bir fırsat olarak görüyoruz. Yerli ve yabancı iş dünyasının bir araya gelmesini, bilgi ve deneyim paylaşımı için de ayrıca önemsiyoruz. Stand alanımızda üyelerimize ikili iş görüşmesi yapma fırsatı sunuyoruz. Fuarın tüm katılımcılar ve ziyaretçiler için hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İstanbul, Magazin, Ekonomi, İhracat, denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DENİB Helal Expo'ya Katıldı - Son Dakika

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