Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda ABD'de mücadele edecek

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün mücadele ettiği Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 3. ayağı ABD'de yapılacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün bu sene ilk kez yarıştığı şampiyonanın 3. yarışı, 14 Nisan Pazar günü Teksas'taki Amerika Pisti'nde koşulacak.
Red Bull KTM Ajo takımında yer alan Deniz Öncü'nün mücadele edeceği 16 turdan oluşan yarış, TSİ 20.15'te başlayacak.
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