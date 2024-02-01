Deniz suyu sıcaklığı düşmedi, hamsi Gürcistan'a kaçtı
DÜZCE - Hava sıcaklıkları deniz suyunu etkiledi. Deniz suyunun sıcaklığı düşmeyince hamsi de Gürcistan'a kaçtı.
Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının 15 derecenin altına inmemesi sebebi ile balıklar yönünü soğuk sulara çevirdi. Sezona bollukla başlayan hamsi ise Gürcistan'a kaçtı. Denizde ki çeşitlilik azalınca fiyatlarda yükselişe geçti. Hamsinin kilosunun 200 liraya yükseldiğini dile getiren balıkçı Tuncay Kılıç, "Şu anda kıtlık yaşıyoruz. İklim değişikliği ciddi anlamda bizi vurdu. Çok az sayıda balık var. Hamsi yok denecek kadar az. Sezon başında epey boldu. Bugün hamsinin satış fiyatı tezgahlarda 200 liraya ulaştı. Bu yüzden bekliyoruz. Umudumuz havaların biraz daha toparlanması. Temennimiz çeşitliliğin bollaşması" şeklinde konuştu.
"Balık az olunca fiyatlar yüksek oluyor"
Karadeniz'de balığın azalması sebebi ile fiyatların yüksek olduğunu vurgulayan Kılıç, "Balık denizde az olunca fiyatlar yüksek oluyor. Bugün canlı hamsinin fiyatı 200 lira. Mezgit 150 lira. İstavrit bu ara hem boğazda hem de merada çıkıyor. Bu yüzden kilosu 100 lira. Şu anda balık yok denecek kadar az. Denizde kıtlık yaşanıyor" dedi.
"Balık Gürcistan'a kaçtı"
Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması sebebiyle balığın soğuk sulara kaçtığını dile getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, "Piyasaların ne zaman düzeleceği hakkında bir şey söyleyemeyiz. Havaların düzelmesini bekliyoruz. Şu an Ocak ayındayız. Birinci ay bitiyor. Baharla kışı aynı anda yaşıyormuşuz gibiyiz. Otomatikman denizi etkiliyor. Denizin su sıcaklığı yüksek. Zaten hamsi soğuk sulara yani Gürcistan'a kaçtı. Diğer balıklarda da çok çeşitlilik yok. Bekliyoruz umutluyuz" ifadelerini kullandı.
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