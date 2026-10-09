Deniz üzerine kurulacak yeni Trabzon havalimanında 97 milyon tonluk dolgu başladı - Son Dakika
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Deniz üzerine kurulacak yeni Trabzon havalimanında 97 milyon tonluk dolgu başladı

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Deniz üzerine kurulacak yeni Trabzon havalimanında 97 milyon tonluk dolgu başladı
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Trabzon'da mevcut havalimanının kuzeyinde deniz üzerine inşa edilecek yeni havalimanı için sondaj ve dolgu çalışmaları başladı. Yaklaşık 97 milyon ton dolgu kullanılacak projede 3 bin 240 metrelik pist yapılacak, inşaatın 7 yılda bitmesi öngörülüyor.

Trabzon'da yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı projesi için sondaj ve dolgu çalışmaları başladı. Deniz üzerine inşa edilecek havalimanı için yaklaşık 97 milyon ton dolgu yapılacak, 3 bin 240 metre uzunluğunda pist ve 110 bin metrekarelik terminal binası inşa edilecek.

Trabzon'da mevcut havalimanının kuzeyinde yapılacak yeni havalimanı için deniz tabanında sondaj ve dolgu işlemleri başladı. Yaklaşık 48,2 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek projede, deniz üzerinde geniş bir dolgu alanı oluşturularak pistten terminal binasına kadar havalimanının temel altyapısı kurulacak.

Yeni havalimanının inşasında en dikkat çekici çalışmayı deniz dolgusu oluşturuyor. Proje kapsamında yaklaşık 97 milyon ton dolgu malzemesi kullanılacak. Deniz tabanında başlayan sondaj çalışmalarıyla zeminin özellikleri belirlenirken, dolgu çalışmalarıyla da havalimanının üzerine kurulacağı alan oluşturulacak.

Projede ayrıca 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılacak. Mevcut havalimanının deniz tarafında gerçekleştirilecek çalışmaların ardından pist, taksi yolları, apron ve terminal gibi ana bölümler inşa edilecek.

3 bin 240 metrelik pist. 110 bin metrekarelik terminal

Yeni havalimanında 3 bin 240 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist yapılacak. Pistle aynı ölçülerde paralel taksi yolu, 1370 metre uzunluğunda ve 155 metre genişliğinde apron ile 400 metreye 120 metre ölçülerinde emniyet apronu da projede yer alıyor.

Terminal binası ise 110 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Havalimanında ayrıca 1250 araç kapasiteli, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları için 35 bin metrekarelik alan ayrıldı.

Proje kapsamında mevcut havalimanının kotunun yeni dolgu seviyesine getirilmesi için yaklaşık 13 milyon ton kazı yapılması da planlanıyor.

Yeni havalimanının altyapı inşaatı için 29 Aralık 2025'te gerçekleştirilen ihalenin ardından, 20 Ocak 2026'da yüklenici iş ortaklığıyla 48 milyar 199 milyon 470 bin 138 lira bedel üzerinden sözleşme imzalandı. Üç etap halinde yürütülmesi planlanan inşaatın yaklaşık 7 yılda tamamlanması öngörülüyor.

Mevcut havalimanı milyonlarca yolcuyu ağırlıyor

Trabzon Havalimanı, artan yolcu trafiğiyle bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olmayı sürdürüyor. 2025 yılında 3 milyon 873 bin 979 yolcunun kullandığı havalimanında, 2026'nın ilk 8 ayında 2 milyon 701 bin 210 yolcuya hizmet verildi.

Yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni havalimanı, mevcut tesisin kuzeyinde deniz dolgusu üzerine yükselecek. Proje tamamlandığında Trabzon'un hava ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artması ve kentin daha fazla iç ve dış hat yolcusunu ağırlayabilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
HavacılıkTrabzonEkonomiUlaşımTurizmGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Deniz üzerine kurulacak yeni Trabzon havalimanında 97 milyon tonluk dolgu başladı - Son Dakika
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