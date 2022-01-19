Üye Girişi
DenizBank, Batı Avrupa ve Türkiye'de "Yılın Bankası" oldu - Son Dakika

DenizBank, Batı Avrupa ve Türkiye'de "Yılın Bankası" oldu

19.01.2022 09:25
DenizBank, Batı Avrupa ve Türkiye'de "Yılın Bankası" oldu

DenizBank, finans ve ekonomi dergisi The Banker tarafından Türkiye'de ve Batı Avrupa'da "Yılın Bankası Ödülü"ne layık görüldü.

DenizBank, finans ve ekonomi dergisi The Banker tarafından Türkiye'de ve Batı Avrupa'da "Yılın Bankası Ödülü"ne layık görüldü.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, birinciliğe Batı Avrupa'da köklü bankacılık gelenekleri ile bilinen İngiltere, Almanya ve İsviçre'nin de dahil olduğu 16 ülkeden rakiplerinin arasından ulaştı.

Banka, ödülü, yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırımlar, ekosistem yaklaşımıyla hayata geçirdiği NEOHUB, Deniz Akvaryum gibi inovatif girişimler ve salgın döneminde sürdürülebilir büyüme odağıyla aldığı aksiyonlar ile almaya hak kazandı.

Jürinin yaptığı değerlendirmede, DenizBank'ın yeni nesil iştiraki NEOHUB çatısı altında girişimcilik ekosisteminin gelişimi için attığı öncü adımlar ve açık bankacılıkta Türkiye'nin en geniş yelpazeye hizmet sunan API platformu ile verdiği hizmetler başta olmak üzere, finans sektörü için inovasyon niteliği taşıyan uygulamaları belirleyici oldu.

Bankacılığın toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan yenilikler, KOBİ'ler için Nefes Kredisi başta olmak üzere salgın döneminde sürdürülebilir büyümeyi merkezine alan faaliyetler ve müşterilerin 360 derece analiz edilmesine olanak sağlayan Kutup Yıldızı gibi projeler de ödülün kazanılmasına katkı sağladı.

"Geleceğin teknolojilerine yatırımda hız kesmiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, inovasyonu DNA'sında taşıyan bir banka olarak, geleceğin teknolojilerine yatırımı her zaman önceliklendirdiklerini aktardı.

Bankacılıkla ve dışındaki sektörlerle bağ kurmak üzere konumladıkları Deniz Akvaryum İnovasyon ve Ekosistem Merkezi ve Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu bir süre önce hayata geçirdiklerini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"2021'de, bu iki yapılanma ile beraber dijital cüzdanımız fastPay'i de odağında ihracatçı start-up ve girişimcilerin olduğu yeni nesil fintek iştirakimiz NEOHUB çatısı altına dahil ettik. Ayrıca büyük çoğunluğu mühendis kadrolarından oluşan, finans sektörü için yerli yazılım üreten iştirakimiz Intertech'in uzmanlığı da bu ilerleyişimizde bize momentum sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Intertech'teki 1.350'ye yakın çalışanımızın know how'ı ile bugüne kadar önemli mesafe katettiğimiz Açık Bankacılık alanındaki çalışmalarımızı da yine NEOHUB çatısı altında topladık."

Ateş, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, tek noktadan tek şifreyle tüm uygulamalara ulaşmaya imkan sağlayan, her ölçekten firma, start-up ve küçük esnafın içinde barınabileceği yeni nesil dijital AVM olarak superapp Mercan'ı da yakın zamanda hayata geçireceklerini bildirdi.

Bunların hepsinde, ekosistemin farklı oyuncularıyla yan yana gelerek, birlikte büyüyüp gelişmenin stratejilerini üretme amacında olduklarını belirten Ateş, "Tek başımıza değil, birliktelik ve ortak akılla kazanabileceğimizi biliyoruz. Vizyonumuzun The Banker gibi prestijli bir yayın organı tarafından takdir edilerek, ülkemize bu iki gurur verici ödülü getirmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Batı Avrupa, Türkiye, Ekonomi, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DenizBank, Batı Avrupa ve Türkiye'de 'Yılın Bankası' oldu - Son Dakika Ekonomi


İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey         
09:18
Son Dakika: Türkiye kara teslim! Birçok ilde art arda kazalar yaşanıyor, mahsur kalan vatandaşlar var Son Dakika: Türkiye kara teslim! Birçok ilde art arda kazalar yaşanıyor, mahsur kalan vatandaşlar var         
09:16
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Koronavirüs Sadakatsiz'in setine de bulaştı! Başrol oyuncusu Cansu Dere'nin testi pozitif çıktı Koronavirüs Sadakatsiz'in setine de bulaştı! Başrol oyuncusu Cansu Dere'nin testi pozitif çıktı         
07:50
Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Kocası tarafından sokak ortasında öldürülen kadının, ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
19:27
Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi         
13:06
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47

Son Dakika Haberleri
09:17 İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey
09:17 Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi
08:58 Demirtaş'tan HDP mitingi için çağrı: Farz edin ki ben de oradayım!
08:54 Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:46 New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı
08:44 Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
08:42 Güncel altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
08:37 Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı
08:35 Survivor All Star'da sürgündekiler arasında gerilim had safhada!
08:33 Beyin cerrahı etek altı sapığı çıktı! Mahrem görüntüleri 30 bin liradan satmışlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 09:33:58. #1.11#
SON DAKİKA: DenizBank, Batı Avrupa ve Türkiye'de "Yılın Bankası" oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement