Balık tezgâhlarında mezgit yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Balık tezgâhlarında mezgit yoğunluğu

03.09.2022 14:32
Balık tezgâhlarında mezgit yoğunluğu

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla Eskişehir'de balık tezgahları vatandaşların özlemle beklediği mezgit ve barbunlarla şenlendi.

Denizlerde av sezonunun başlamasıyla Eskişehir'de balık tezgahları vatandaşların özlemle beklediği mezgit ve barbunlarla şenlendi.

Dört buçuk aylık aranın ardından denizlerde avlanma yasağı sona erdi. Balıkçıların denizlere çıkmasıyla tezgahlar da dolmaya başladı. Vatandaşların özlemle beklediği mezgit, barbun, levrek, çupra gibi balıklarla en taze halleriyle tezgahları süsledi. Sezonun ilk günlerinde mezgit bolluğu yaşanırken 35 TL olan kilogram fiyatı vatandaşın yüzünü güldürdü.

"Mezgit mevsimine göre bol çıktı"

Denizlerdeki bereketin daha çok hamsi ve mezgitte olduğunu belirten balık satıcısı Muharrem Şahin, tutulan balıkların boyutlarının tam yenilecek seviyede olduğunu söyledi. Ay sonuna doğru balık boyutlarının daha da artabileceğinden bahseden Şahin, "Av sezonumuz başladı, tüm balıkçılara ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Denizlerde hamside ve mezgitte bereket var. Özellikle mezgit mevsimine göre bol çıktı. Bunun yanı sıra sardalya bol çıktı. Çıkan balıklardan mezgitin boyutları tam yenilecek seviyede, ufak Karadeniz mezgiti de var. Barbunların boyları da gayet iyi. Özetle balıkların boyları standartlarda şu an.

"Önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş yaşanır"

Maliyetler arttığı için geçen senenin bu zamanına göre fiyatların arttığını belirten Şahin, mezgitin kilogram fiyatının 35 TL, barbunun kilogram fiyatının ise 100 TL olduğunu dile getirdi. Diğer balıkların fiyatlarını da söyleyen Şahin, "Maliyetler biraz daha arttığı için fiyatlar geçen seneye göre arttı. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda düşüş yaşanır. Karadeniz mezgitin kilogramını 35 TL'den satıyoruz. İrilerin kilosunu 120 TL'ye satıyoruz. Barbunun kilogramı ise 100 TL. Bir boy irileri 250 TL. Olta çupranın kilogramı 200 TL, havuz çuprası 150 TL, havuz levreği ise 150 TL. Karadeniz somonu dediğimiz balığın ise kilogramı 100 TL." dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Samsun'da denize giren şahıs boğulma tehlikesi geçirdi Samsun'da denize giren şahıs boğulma tehlikesi geçirdi Dereye atılan fındık tozu, tepkiye neden oldu Dereye atılan fındık tozu, tepkiye neden oldu
Kaynak: İHA

Muharrem Şahin, Karadeniz, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balık tezgâhlarında mezgit yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 14:32:29. #1.11#
SON DAKİKA: Balık tezgâhlarında mezgit yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement